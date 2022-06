Natanael Cano asegura que merece un premio por “mejor álbum” y se lo pide a Billboard: FOTOS

Natanael Cano, es uno de los jóvenes de la música regional mexicana que ha fusionado su sonido con otras vertientes, está triunfando en la escena nacional, pero en otros países como Estados Unidos, sus canciones son coreadas por miles de personas.

Este 2022 además de su presentación en Coachella, también logró uno de sus mejores proyectos, se trata del disco “NataKong”, en el que incluye colaboraciones con estrellas internacionales como el DJ Steve Aoki.

Natanael Cano a sus 21 años forma parte de la nueva ola de músicos y cantantes de regional mexicano, el disco además cuenta con sonido espacial, está disponible en todas las plataformas digitales.

A través de sus redes sociales, Natanael Cano pidió recibir un premio por el para su parecer el “mejor disco”, aseguró que merece ganar y etiquetó a la cuenta de Billboard.

“Espero mi premio por mejor artista mexicano, y por ser el único aparte de Bad Bunny con dos álbumes en el top 50 de mi país”, escribió, pero eso no fue lo único, después agregó “estoy triste porque no toman en cuenta al único chamaquito que les enseñó cómo trabajar a toda esa gente, impresionante, pero bueno si no hablo yo, nadie habla por mí, eso es lo más triste”, aseguró.

Natanael Cano se ha convertido en uno de los famosos que nunca se quedan callados, cuando existe algo que no le gusta siempre sale a decirlo, tal y como lo hizo en el momento en el que Pepe Aguilar señaló que no estaba de acuerdo con la escena que se estaba creando a partir de los “corridos tumbados”.

Después “Nata” tuvo un altercado en Las Vegas cuando le fue cortado el audio durante una presentación que tuvo en el Día de la Banda, en ese instante tiró el micrófono y se fue contra Banda MS, pero después salió a disculparse con los artistas y decir que fue culpa de los organizadores.

