Karol G: 5 fotos en Instagram en las que derrochó belleza con su icónico cabello azul

El pasado fin de semana, Karol G anunció a través de sus redes sociales que luego de casi dos años decidió dejar atrás su ya característico cabello azul pues quiere darle un nuevo giro a su imagen, sin embargo, la noticia dividió opiniones, pues mientras algunos consideran que el cambio le vendrá bien otros aseguran que perderá su identidad, no obstante, la decisión de “La Bichota” está tomada y solo nos queda recordar sus 5 mejores fotos en las que derrochó estilo con su espectacular cabellera azul.

Fue en noviembre de 2020 cuando Karol G se tiñó el cabello de azul por primera vez y aunque a muchos les pareció estrafalario, este elemento rápidamente se convirtió en el principal rasgo característico de su imagen, el cual, le permitió generar identidad entre sus seguidores, muestra de ello es que en todos sus conciertos las pelucas azules eran el elemento distintivo de su fandom, por lo que se llegó a pensar que el cabello azul sería su distintivo por el resto de su carrera.

Pese a que Karol G estaba consciente del fenómeno que había desatado su icónica cabellera azul, el pasado fin de semana anunció que se había despedido del tono azul en su cabello y con un emotivo mensaje informó que ya estaba estrenando una nueva imagen.

“Hola, no sé por dónde empezar, pero lo que voy a decir va a salir de lo más profundo de mi corazón. Quiero contarles que decidí que ya era momento de cambiar mi pelo azul que ustedes amaron tanto como yo”, inició su relato Karol G, quien aseguró que este cambio es para cerrar un ciclo en su vida, el cual tuvo altos y bajos, no obstante, señaló que lo que viene será mejor.

“Quiero agradecer a todos los que me amaron en esta era, a todos ustedes que se la vivieron conmigo y a todo lo que crecí y aprendí con ella, definitivamente estoy lista para todo lo que viene y no ya no tengo el pelo azul, pero sé que vamos a amar juntos todo lo que viene”, finalizó “La Bichota”, quien recordó algunos de los momentos más importantes que vivió junto a su cabellera azul.

Hasta ahora, Karol G no ha revelado su nueva imagen, sin embargo, se espera que sea en las próximas horas cuando finalmente revele cuál será el nuevo look que la acompañará en esta etapa de su carrera, en la que ya se encuentra más que consolidada como una de las máximas estrellas femeninas del género urbano.

