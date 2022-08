Álex Lora piensa en hacer una bioserie de él, Chela Lora y el TRI; esto es lo que se sabe hasta el momento

Hablar del grupo El TRI es hablar de buena parte de la historia de la música de nuestro país, por esta razón no resulta una sorpresa que se produzca una bioserie de su fundador y vocalista, Alejandro Lora. Sin embargo, por el momento parece que sólo hay propuestas para abordar su vida, junto con la de su esposa Chela Lora y la agrupación.

Ante medios de comunicación, el cantante de rock aseguró que sumado a esto tienen un proyecto con HBO llamado "La Divina Comida" que en breve se dará a conocer. De igual manera aseguró que no le gusta meterse en polémicas, por eso dijo que cada quien su rock para evitar problemas.

¿Alex Lora tendrá bioserie?

A pesar de que no quisieron ahondar en el tema, la pareja aseguró que sí tendrán una bioserie donde se hablará de toda su historia. Sin embargo, afirmó que dependiendo del guionista y los actores que los van a representar es que se contarán todas sus experiencias o se reservará algo.

"Ya viendo el guión, veremos. Ha sido puro rock and roll, pura lucha lo que nos ha costado, trabajo, mantener al TRI", dijo Chela Lora. Por su parte Alex Lora aseguró que "no cualquiera cumple 53 años y ahora en octubre vamos a cumplir 54, pero no haremos tocada de aniversario porque tocas las que estamos haciendo en México, EU y Perú vamos a decir que presentando nuestro nuevo álbum son tocadas de aniversario", explicó.

Aunque no se tocó el tema, no todo en la vida de Alejandro Lora es música, pues su hija Celia Lora ha vivido en la polémica por sus declaraciones y haber chocado con un auto que a consecuencia atropelló y privó de la vida a un hombre en mayo del 2010 cuando contaba con 26 años de edad. ¿Será que esto aparezca en el proyecto?

