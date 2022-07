Luis Echeverría: la vedette del Cine Mexicano con la que se relacionó al ex presidente de México

Este sábado se dio a conocer que Luis Echeverría Álvarez, ex presidente de México de 1970 a 1976, murió la noche del viernes 8 de julio a los 100 años de edad, y algunos han recordado la polémica que vivió una vedette del Cine Mexicano a la que se le relacionó con el político.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer las causas de su muerte del ex mandatario nacional, pero se sabe que padecía de algunas enfermedades. Echeverría fue uno de los políticos más polémicos, ya que es recordado por el llamado "Halconazo", situación que se dio el 10 de junio de 1971, cuando se reprimió una manifestación estudiantil en la Ciudad de México con un grupo paramilitar al servicio del estado, llamado "Los Halcones".

A Lyn May se relacionó al ex presidente de México

Liliana Mendiola Mayanes, nombre real de la vedette del Cine Mexicano conocida en el medio artístico como Lyn May, ha sido relacionada con muchos famosos, y debido a la muerte del ex presidente Luis Echeverría, algunos han recordado una entrevista que la actriz y bailarina dio, en la que reveló cuál fue su relación.

Luis Echeverría fue relacionado con bellas mujeres del espectáculo. Foto: Especial

En el año 2020, la vedette que ganó fama en el Cine de Ficheras, tuvo una conversación con el periodista de espectáculos Jorge Carbajal, en la que dio a conocer que estaba preparando un libro autobiográfico en el que pensaba confesar detalles íntimos de sus exparejas, entre las que se encuentran actores, cantantes y políticos.

Hace varios años surgieron rumores que apuntaban a que Luis Echeverría había mantenido romances con famosas mujeres del espectáculo , y uno de los nombres que más sonaron fue el de Lyn May, por lo que Carbajal la cuestionó al respecto en su programa de Youtube en el canal "Productora 69".

Al respecto, el periodista le preguntó a la actriz y bailarina sí Echeverría "había caído en sus redes", a lo que Lyn May respondió con un rotundo no y hasta lo llamó "mandilón", causando gran polémica en el momento con sus declaraciones sobre el ex presidente de México.

En la misma plática, Lyn también confesó que uno de sus "mejores amantes" sí fue es un ex presidente. Aunque no estuvo dispuesta a dar su nombre.

SIGUE LEYENDO:

Muere el ex presidente Luis Echeverría a los 100 años de edad

Luis Echeverría y su famoso hermano actor del Cine de Oro, ¿lo recuerdas?