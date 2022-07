¿María Chacón regresará a la pantalla chica? Manda mensaje que emociona a sus fans

María Chacón se ha vuelto de las celebridades más populares en Instagram, pues constantemente publica fotos de su vida o su trabajo. En esta ocasión emocionó a sus seguidores, ya que dio un anuncio que parece indicar que volverá a la pantalla chica, algo que sus fans pedían muchísimo.

La actriz es una de las mujeres más bellas y talentosas de nuestro país, desde demostró de lo que está hecha al participar en el reality show infantil Código FAMA y poco después con su personaje de "la Chofis" en "Alegrijes y Rebujos". Desde entonces la bella María daba muestra que brillaría por todo lo alto, tras sus participaciones en algunas telenovelas infantiles se alejó del medio del espectáculo.

Sin embargo, regresó a la pantalla chica en 2012, con “Un refugio para el amor”, luego volvió a tomar un descanso, pero regresó para la serie “Simón dice” (2018-2019), también para “Silvia Pinal, frente a ti” (2019), “Se rentan cuartos” (2019) y “Club de Cuervos” (2019), tras esos proyectos se alejó de nueva cuenta de la tv.

¿María Chacón regresará a la tv?

Ahora la buscan mucho en redes porque siempre modela los mejores atuendos, ya sea para eventos de gala y alfombras rojas o bien, los días de playa con bikinis. Ahora, en sus historias de Instagram la actriz de 30 años causó revuelo al sugerir que podría regresar a la pantalla chica.

Sus vacaciones fueron interrumpidas. Foto: Especial.

“No tenía planeado volver a México hasta agosto pero mi viaje a Europa se tuvo que acortar y me tuve que regresar antes de lo planeado. Pero todo es perfecto y no podría estar más feliz, me regreso por una oportunidad de trabajo increíble de la que estoy muy emocionada y muero por contarles”, escribió.

Sus fans quieren saber cuál será su próximo proyecto. Foto: Especial.

Poco después subió otra historia en la que se le ve en un camerino mientras le arreglan el cabello y agregó: “preparando el nuevo personaje”. Aún se desconoce si participará en una telenovela, serie o película, por lo que sólo queda esperar para saber en qué está metida la originaria de Baja California.

