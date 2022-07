Esta es la película de terror inspirada en hechos reales que te generará insomnio

Como en cada inicio de semana, las cartelerías en los cines se van renovando. También podemos encontrar nuevas películas y series en Netflix, una de las plataformas de streaming más utilizadas por miles de usuarios en todo el mundo. Si estabas buscando una película de terror basada en hechos reales, te recomendamos el siguiente filme que te hará morir de miedo y tener muchas pesadillas.

En Netflix podemos encontrarnos con una amplia variedad de géneros, que van desde la comedia, el drama, el suspenso, la acción o también el terror. Aunque, seguramente, nos sintamos atraídos por uno muy en particular, como lo son aquellos filmes o series que se basan en hechos reales. Ya sea por su historia o por el año en el cual transcurrió, tienen algo en particular que nos llama la atención y no dejaremos de optar por esto.

Esta película generará mucho temor y pesadillas. Fuente Netflix.com

Por otro lado, nos encontramos con películas de terror que están basadas en hechos reales y que le aportan una pizca de escalofríos. Hay muchos de estos filmes que se encuentran en Netflix y para esta ocasión, te traemos una película que no pertenece ni a Hollywood ni tampoco al cine europeo. Fue estrenada en el año 2018 y es originaria de Indonesia y su historia te dejará boquiabierto y lamentarás no haberla visto jamás.

Esta película de terror que se encuentra en Netflix se llama ‘Suzzanna: enterrada viva’ y se caracteriza por homenajear al film ‘Sundelbolong’ y que contó con la dirección de Sisworo Gautama Putra y lanzada en 1981. Esta misma, se destaca por utilizar tintes de comicidad y mezclarlo con el género de thriller. Al fusionarse hace que sea muy perturbadora.

La película fue lanzada en 2018 y tiene una duración de 125 minutos. La dirección de este film de terror basada en hechos reales está a cargo de Rocky Soraya y Anggry Umbara. La historia nos presenta a Satria y Suzzanna quienes estuvieron casados durante 7 años y que no han recibido la bendición de agrandar la familia, y cuando ésta queda embarazada, es abandonada por su marido. En un momento, es asesinada y deciden enterrarla en el jardín, pero al otro día despierta en su cama como si nada hubiera pasado.