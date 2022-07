Aracely Arámbula enloquece Instagram con pantalón negro y bikini, ¿encela a Luis Miguel?

Aracely Arámbula dio de qué hablar en redes sociales al mostrar su buen gusto para la moda, pues se dejó ver con un look que robó suspiros. La guapa actriz dio cátedra de estilo al demostrar que hasta en días de vacaciones se puede derrochar estilo y verse hermosa.

La exnovia de Luis Miguel dejó ver su escultural figura con un pantalón ajustado en color negro que combinó con un bikini del mismo color con filos magenta, mostrando su gusto por la moda, pues completó el look con sombrero tipo palma y unas gafas tipo carey.

Demostró que hasta en días de descanso se puede tener buen estilo. Foto: Instagram

Esta no es la primera vez que Arámbula da cátedra de elegancia y estilo pues se ha dejado ver con looks de playa que la coronan como reina de estilo para verano. Y esta vez no fue la excepción. La fotografía fue compartida a través de sus historias de Instagram acompañada del mensaje "Love me, love me, love me".

¿Manda indirecta a Luis Miguel?

Cabe recordar que Aracely Arámbula tuvo una relación amorosa con Luis Miguel entre los años 2005 y 2009, producto de su amor nacieron sus hijos Daniel y Miguel es por ello que en redes sociales los internautas siguen relacionándolos y se preguntan si el mensaje fue una indirecta para el cantante.

Aracely Arámbula a sus 47 años de edad luce guapísima y con un cuerpo que cualquier veinteañera podría envidiar, pues ha dejado claro que mantiene una buena alimentación y hace ejercicio diariamente para verse espectacular.

