Filtran VIDEO de Danna Paola bailando con un hombre enmascarado, ¿se terminó el amor con Alex Hoyer?

Vaya polémica que desató Danna Paola en las últimas horas, luego que se filtró un video en el que la intérprete de "Mala Fama" se encuentra bailando sensualmente junto a un hombre enmascarado que, según los rumores, no es su novio, Alex Hoyer, por lo que los fanáticos han comenzado a especular sobre una posible infidelidad por parte de la actriz, o bien, que a pocos días de presumir su amor, la pareja habría puesto fin a su relación.

A través de plataformas como Twitter y TikTok se ha viralizado un video que ha despertado el debate entre quienes defienden a Danna Paola y quienes la critican por una presunta infidelidad, y es que mientras la actriz de "Élite" estaba muy enfiestada y disfrutando de la noche en un antro de la Ciudad de México, el cantante Alex Hoyer se encontraba en Los Ángeles, Estados Unidos. Hasta el momento la pareja no ha dado declaraciones al respecto; cabe recordar que ambos prefieren llevar su vida privada y fuera del mundo del espectáculo, de hecho, hace a penas unos meses que confirmaron su relación.

En el video se ve a la famosa de 27 años en un antro y rodeada con luces azules mientras baila junto a un hombre enmascarado con lo que parece ser la "cabeza" de un conejo. Asimismo, la actriz lo abraza del cuello, un momento que causó todo tipo de comentarios, incluyendo los del creador de contenido Pablo Chagra, quien aseguró: "Es que yo veo a mi novio bailarle a alguien y cómo te explico que se arma una tercera guerra mundial".

De acuerdo con las especulaciones, el video se habría tomado el viernes 29 de julio, pues la intérprete de "Amor Ordinario" compartió en su cuenta de Twitter "hoy se saleeeeeeeeeeeeeee", un tuit posterior a "tengo unas ganas de pegarme una fiesta de esassssss ufff", algo que sin duda encendió las alarmas de los fans.

"A la princesa del pop se le perdona todo", "pero el chico traía mascara, puede que sea Alex y si no, no importa, que se divierta", "Alex esta en Los Ángeles con sus hermanas" y "el perreo como el agua no se le niega a nadie" son algunos de los comentarios que se leen en redes.