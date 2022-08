El humilde origen de Ricardo Montaner: vendió alfajores y vivió en una casa reducida

Ricardo Montaner es uno de los cantantes que han sabido mantenerse vigentes a través de los años y por esa razón fue uno de los invitados de lujo de Yordi Rosado, para su canal de YouTube, donde habló varios aspectos de su vida profesional y personal. En este caso, la pregunta obligada fueron sus orígenes, los cuales fueron muy precarios en principio.

Originario de Argentina, el cantante recordó que la casa donde vivía con su familia, compuesta por sus padres y su hermana, era muy pequeña la cual era muy fría y que parecía como si fuera un pasillo, pues la cocina estaba frente a la habitación y para estar ahí debían de atravesar todo un pasillo.

"Había en el centro, una mesa y cuando venían invitados los recibíamos en esa mesa... la mesa del comedor pegaba con los pies de la cama de mi mamá y mi papá. Era un solo cuarto en donde todo pasaba", recordó Ricardo Montaner quien aseguró que siempre supo que vivían con mucha escasez económica, pero que nunca le faltó amor.

Cabe destacar que en su infancia tuvo muchos sueños, como todos los niños, y uno de ellos fue el ser vendedor. En este caso, la actividad la desempeñó como un juego: su producto eran alfajores, un postre dulce popular que data del periodo colonial.

Ricardo Montaner se va a vivir a Venezuela

Tras recibir una mejor oferta de trabajo, el padre de Ricardo Montaner decidió que la familia se iría a vivir a Venezuela con la firme intención de cambiar de vida. Esto ocurrió para el cantante, pero no fue como lo pensó, pues comenzó a tener diversos problemas: "no era un muchacho muy feliz", dijo para sorpresa de Yordi Rosado.

El intérprete de "Tan enamorados", "Me va a extrañar" y "Sólo con un beso" reveló que le hicieron bullying en la escuela y hasta se enfermó de la vista. "El estrés del desarraigo, cuando a un niño lo sacas de su zona de sus amigos, que para mi eran mis amigos para siempre, me cambiaron inclusive el libertador, la geografía, todo me cambió de la noche a la mañana...", mencionó.

Ricardo Montanter afirmó que esa etapa de su infancia, cuando tuvo 8 años, fueron unos años muy difíciles, pues pasó de ser un niño a un casi adulto porque ya no sonreía y se la pasaba con mucha seriedad.

