Desde la alberca, Norma Palafox sube la temperatura en el traje de baño ideal para el verano | FOTO

No es una falsedad cuando decimos que Norma Palafox es una jugadora referente de la Liga MX Femenil, por lo que haga o diga en redes sociales siempre causará un impacto en redes sociales.

Recientemente, la futbolista mexicana se incorporó a las filas del Atlas y aseguró que pese a su pasado con Chivas, se siente orgullosa de pertenecer a la institución.

La delantera mexicana, quien fue campeona con el Rebaño en 2017, fue una de las refuerzos del Atlas para el Apertura 2022, y aunque tiene poco tiempo en la institución, asegura que el equipo rojinegro ha revivido sus ganas de trascender en el futbol. mexicano.

"Esas ganas que traen se contagian, son muy unidas y yo no recuerdo hace cuánto estaba así de a gusto, tengo pocos días acá y no sabes lo que acaba de revivir en mí, esas ganas de volver a dejarlo todo. La gente dice que me fui de vacaciones, pero no era así y ya estoy de vuelta"