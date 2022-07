Mariana Echeverría denuncia robo en su casa de la CDMX; asegura que el inmueble no es de Miguel Herrera

La actriz Mariana Echeverría informó a través de un comunicado que fue víctima de los amantes de lo ajeno, quienes entraron a su domicilio de la Ciudad de México y sustrajeron objetos de valor, hecho que la obligó a regresar de inmediato a la capital del país para levantar la denuncia con las autoridades correspondientes y encuentre justicia.

La misiva, que tiene como destinatario a la prensa, explica que como parte del proceso está impedida de ofrecer entrevistas para hablar sobre el caso, pues podría obstaculizar las investigaciones que ya se llevan a cabo.

De igual forma, aclaró que el inmueble donde entraron los ladrones esta siendo rentado y "no es propiedad del señor Miguel Herrera" como algunos han mencionado.

"En días pasados encontrándome fuera de la Ciudad de México, tuve el infortunio de que ladrones ingresaran a mi casa y robaran diversos objetos, situación por la que me vi obligada a regresar a la Ciudad de México e iniciar todos los trámites ante el ministerio público y las autoridades competentes. Ante este hecho y a fin de no obstruir las investigaciones que las autoridades están realizando, tengo el acuerdo de abstenerme de entrevistas. Tan pronto esta situación concluya de inmediato reanudaré mi contacto con ustedes. Me permito aclararles que este robo fue realizado en el domicilio donde estamos rentando y no es propiedad del señor Miguel Herrera, tal como en diversos medios se ha difundido", se puede leer en el comunicado.



Comunicado a la prensa de Mariana Echeverría (Instagram @marianaecheve)

¿Quién dijo que el inmueble es de Miguel Herrera?

El periodista Carlos Jiménez informó a través de su cuenta de Twitter que la casa afectada, ubicada en la alcaldía Coyoacán, pertenece al Director Técnico Miguel Herrera y que se lo renta al futbolista Óscar Jiménez, pareja de Mariana Echeverría.

Sobre el monto de lo robado mencionó que los delincuentes se llevaron 400 mil pesos tras lograr abrir una caja fuerte. El caso es investigado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

