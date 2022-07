Susana Aguilar: 5 FOTOS que confirman que es la nieta de Flor Silvestre que tiene más ESTILO

En las últimas semanas, el nombre de Susana Aguilar ha tomado relevancia dentro del ambiente artístico debido a que lanzó su primera canción y demostró que heredó el talento de la Dinastía Aguilar, sin embargo, no será de su faceta como cantante de la que hablaremos en esta ocasión pues nos concentraremos en los sofisticados outfits que la han hecho destacar en redes sociales y que confirman que es la nieta de Flor Silvestre que tiene más estilo.

Como se mencionó antes, hace poco tiempo Susana Aguilar no figuraba dentro del ambiente artístico debido a que, por razones desconocidas, había decidido pasar su vida completamente alejada de los reflectores ya que no se dedica de lleno a la música como en el caso de su hermana gemela Majo Aguilar, quien ya tiene varios años involucrada en el ambiente artístico, sin embargo, fue hace apenas unas semanas cuando no pudo seguirse negando a su destino y publicó su primera canción, la cual fue un cover de “Corazón Partío”, de Alejandro Sanz.

Pese a que Susana Aguilar siempre ha tratado de mantener un perfil bajo los fans de la Dinastía Aguilar le han impedido lograr su cometido debido a que se han mostrado más que interesados por saber cómo es el estilo de vida de la mediática familia y fue a partir de ello que comenzó a destacar por su desarrollado sentido de la moda y por su increíble parecido con su abuela, Flor Silvestre.

Hasta ahora, se desconocen muchos rasgos de la personalidad de Susana Aguilar debido a que nunca ha ofrecido alguna entrevista o algo similar, sin embargo, a través de sus redes sociales se ha podido ver que además del arte y los viajes, también es una gran amante de la moda pues en más de una ocasión ha llamado la atención gracias a los sofisticados outfits con los que ha destacado su belleza.

Contrario a su hermana Majo, Susana Aguilar no acostumbra a publicar fotografías en las que ciertas partes de su cuerpo pudieran quedar al descubierto y esto se puede deber a que en alguna ocasión la propia Majo reveló que la mayoría de su familia es sumamente conservadora, no obstante, Flor Susana ha logrado encontrar su propio estilo sin la necesidad de tener que enseñar de más, además, siempre ha tratado de lucir elegante.

Otro aspecto que también ha llamado la atención de Susana Aguilar es que nunca se ha enfocado en presumir las marcas de sus prendas, lo cual, es una clara muestra de su sencillez, además, tampoco se ha caracterizado por abusar del maquillaje o algo parecido, pues su belleza es completamente natural.

Hasta el momento, se desconoce si Susana Aguilar tiene pensado comenzar su carrera dentro de la música de manera formal, sin embargo, en caso de que no lo hiciera, podría probar suerte en el mundo de la moda debido a que está más que comprobado que tiene estilo para derrochar.

SIGUE LEYENDO:

Ángela Aguilar y el vestido al estilo María Victoria con el que brilló en los Premios Juventud | FOTOS

Ángela Aguilar: El outfit que la hizo lucir como una verdadera reina coronada en los Premios Juventud | FOTO

¿Qué son los "milagritos"? Los objetos religiosos que Ángela Aguilar usó en su vestido en los Premios Juventud