Susana Aguilar: 5 FOTOS que confirman que es la más bella de toda la Dinastía Aguilar

Hasta hace unas semanas, el nombre de Susana Aguilar no figuraba dentro del ambiente artístico, sin embargo, luego de lanzar su primera canción comenzó a llamar la atención debido a que demostró haber heredado el talento de la familia, no obstante, esto no fue lo único que heredó pues en redes sociales compararon su belleza con la de su abuela, Flor Silvestre, por lo que en esta ocasión te presentaremos 5 FOTOS de la hija de Antonio Aguilar Jr. con las que queda confirmado que es la más bella de toda la Dinastía Aguilar.

Flor Susana Aguilar Carrillo, es el nombre completo de la bella nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, nació el 7 de junio de 1994 en la Ciudad de México, al igual que su hermana gemela, Majo Aguilar, quien ya tiene un amplio recorrido dentro del ambiente artístico. Los padres de Susana y Majo son Antonio Aguilar Jr. y Susana Carillo.

Durante su infancia y adolescencia, Susana Aguilar tuvo algunas apariciones en programas o eventos junto a su padre y abuelos, quienes desde siempre se mostraron entusiasmados por proyectar su carrera, sin embargo, Susana optó por alejarse de los escenarios pues aparentemente no estaba interesada en desarrollarse como cantante, pese a que contara con las cualidades necesarias.

Al igual que el resto de la familia Aguilar, Susana también vive en el Rancho “El Soyate” el cual se ubica en el estado de Zacatecas y es propiedad de la Dinastía Aguilar desde hace ya varias décadas.

Hasta el momento, se desconoce con precisión si Susana Aguilar estudió alguna carrera, sin embargo, gracias a sus publicaciones de Instagram se ha podido conocer un poco de su personalidad pues ha dejado ver que el arte, la naturaleza y los viajes son algunas de las cosas que más le apasionan, además, es una gran admiradora del trabajo de David Bowie y una de sus bandas favoritas es Coldplay.

Otro de los aspectos sobre Susana Aguilar que han quedado al descubierto gracias a sus redes sociales es que lleva una excelente relación con todos los miembros de su familia pues las fotos con su padre, su hermana y hasta con sus primos (Aneliz, Leonardo y Ángela) son más que recurrentes, incluso, ha compartido algunas junto a sus abuelos.

Como se mencionó antes, hace apenas unas semanas Susana Aguilar publicó su primera canción oficial a través de su canal de YouTube, la cual, aunque fue un cover de “Corazón partío” de Alejandro Sanz recibió muy buenas críticas por su talento vocal, sin embargo, se desconoce si tiene pensado darle continuidad a su carrera o si solo hará esto como una distracción.

Cabe mencionar que hasta hace unos meses, Susana Aguilar solo contaba con unos cuantos cientos de seguidores en su perfil de Instagram, sin embargo, poco a poco ha ido ganando popularidad y actualmente ya se acerca a los 40 mil seguidores por lo que también existe la posibilidad de que al igual que su hermana y primos se convierta en toda una influencer.

SIGUE LEYENDO:

Desde la piscina, la hermana de Ángela Aguilar presume el short perfecto para el verano | FOTOS

"Tengo portación de armas" dice Pepe Aguilar y manda este mensaje a los pretendientes de Ángela Aguilar