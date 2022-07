11 años sin Amy Winehouse: las FOTOS de su evolución a lo largo de su carrera

La cantante y compositora británica, Amy Winehouse, no solo es un ícono de diversos géneros musicales como el jazz, rhythm and blues, soul, también pasó a la historia por su trágica muerte a sus 28 años.

La voz de Amy es reconocida como una de las más poderosas de la historia. Al ser una contralto con un registro vocal impecable, el público no tardó en reconocer el talento y catapultarla hasta lo más alto. Sin embargo, durante sus últimos años de vida, la británica tuvo un constante problema con las drogas y el alcohol que se volvió incontrolable.

El abuso de trabajo y sustancias generó que el cuerpo de la compositora comenzara a mostrar una delgadez extrema y movimientos fuera menos coordinados. En el reciente aniversario por la década de su fallecimiento, la familia Winehouse lanzó un documental con el objetivo de reformar la imagen de la cantautora.

"Reivindicando a Amy", es un proyecto en el que se reveló que por una de sus canciones, "Rehab", la prensa no dejó de acosar a Amy para documentar el paso a paso de sus excesos tanto dentro como fuera del escenario. "La llamaron borrachina, la llamaron yonqui, drogadicta", comentó la familia a la BBC.

Durante aquella época los temas de salud mental no estaban tan desarrollados como hoy en día, lo que, de acuerdo con los familiares de la cantante, propició el ataque constante hacia su hija. Por otro lado, también se confesó que luchaba contra un trastorno de la conducta alimentaria, mismo que le provocaba también la delgadez.

El éxito de Amy Winehouse jamás estuvo en duda, canciones como "Back to Back", "You Know I'm No Good", "Rehab" y "Valerie" se han quedado para siempre en la memoria del público que el 23 de julio de 2011 se enteró que la cantante apareció muerta en su apartamento de Londres por una intoxicación etílica.

