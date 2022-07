Jungkook: Esta chica se “arrepiente” de haber estado con el cantante y revela la razón

¿Te imaginas conocer y poder estar al lado de Jungkook de BTS? Pues esto le pasó a una joven que se convirtió en la envidia del ARMY y reveló todos los detalles de este momento, aunque confesó que se siente mal, porque las cosas no salieron como esperaban.

El llamado Golden Maknae se ha mantenido lejos de los escándalos de citas, pero eso no ha impedido que sea blanco de rumores amorosos con actrices de doramas, idols que supuestamente habría rechazado, una bailarina que apoyó abiertamente en Instagram, o su ya conocido crush por la cantante IU.

Pocas han sido las afortunadas que han robado su atención, como una joven durante un concierto que parece haberlo enamorado, ya que no dejaba de mirarla. También ha interactuado con otras celebridades del K-Pop, pero hubo una joven que se arrepintió de estar con él y reveló la razón.

Yuna de ITZY "se arrepiente" de estar con Jungkook

Personas que han trabajado junto a BTS han revelado que en persona son mucho más guapos, además de humildes, pero también son muy imponentes, pues son súper estrellas mundiales. Esto provocó que esta chica se sintiera mal al estar junto a Jungkook.

Se trata de Yuna, integrante de ITZY, quien tuvo la oportunidad de actuar junto al cantante surcoreano antes de debutar. Ella tenía tan solo 14 años.

Sinceramente, me sentí tan mal

La cantante se lamentó por no verse sana y bonita como el resto de las chicas que aparecieron en el video, ya que una de las escenas estaba en un hospital y tenía que lucir "enferma". Por si fuera poco, descubrió que al final de la filmación su parte ni siquiera fue incluida.

Yuna también agregó que grabó otra escena con Jungkook, pero al no tener experencia, la grabación no salió nada bien, pues no se sentía cómoda al trabajar con tantas personas. Por ello, su voz nunca salió en ninguna de las escenas del idol. A pesar de haber conocido a Jungkook, su trabajo juntos no salió como esperaba.

Sigue leyendo:

Fotos de Jungkook sin camisa que se hicieron virales, te vas a enamorar

Kim Hyun Joong será papá, el actor de doramas espera su primer hijo