Este es el profundo secreto que Verónica Castro y Rocío Banquells guardaron en "Los ricos también lloran"

“Los Ricos También Lloran” es un melodrama original de 1979 que estuvo bajo la producción de Valentín Pimstein; el melodrama contó con 248 capítulos y casi un año al aire, luego de estrenarse el 9 de abril de 1979 y culminar el 21 de marzo de 1980.

Dos de las Actrices que encabezaron esta producción fueron Verónica Castro y Rocío Banquells, quienes a pesar de que en la pantalla chica se odiaban a muerte en sus personajes de Mariana Villarreal y Esther Izaguirre, lo cierto es que se sabe que las dos llevaban una muy buena relación lejos de los sets de grabación.

Años después de que terminaron de grabar esta telenovela, la mamá de Cristian Castro entrevistó a la villana de “Los ricos también lloran” y fue aquí cuando se reveló un icónico secreto que muy pocos sabían respecto al momento que mantuvieron las dos famosas en la producción.

En aquella conversación la también política mexicana confesó que se sintió muy agradecida y feliz de encontrar en Verónica más que una compañera de trabajo, sino también una amiga y hasta una cómplice.

“Fuiste mi cómplice y ahora van a saberlo, en ese tiempo yo estaba embarazada y nadie sabía, ni siquiera mis papás, la única que sabía era Vero y ella sufría mucho porque mandaba hacer comida para todos te acuerdas y yo no quería comer en la producción porque estaba embarazada (...) Mi personaje yo veía que no lo cortaban y no lo cortaban mientras seguía creciendo mi panza”, reveló Banquells.