Macky González es la reina de MasterChef Celebrity; cautiva en micro falda rosa y transparencias | FOTO

Macky González es una de las famosas que competirá en "MasterChef Celebrity" y ya se corona como la reina de estilo pues cautiva con cada uno de sus looks, como lo hizo en su más reciente publicación en redes sociales donde se dejó ver con una micro falda rosa y top de trasparencias.

Luego de su salida de "Exatlón All Star", la atleta fue llamada al matutino "Venga la Alegría" como conductora, y ahora probará suerte como una de las celebridades que mostrará sus dotes culinarios, algo para lo que se ha estado preparando desde hace unas semanas, según lo que ha dejado ver en su cuenta de Instagram.

Macky González cautiva en coqueta micro falda rosa

Amancay, nombre real de la deportista, se ha vuelto muy activa en sus redes sociales, y después de compartir las fotos del elegante look que llevó a la presentación oficial del reality que se transmitirá por TV Azteca, este fin de semana se lució con un atuendo que dejó a sus fans encantados.

Macky se corona como la reina de "MasterChef Celebrity". Foto: IG @macky.mx

"Get it girl" (Consíguelo chica), fue la frase con la que Macky acompañó la imagen en la que se lució con su coqueto y revelador atuendo, recibiendo cientos de comentarios y más de 18 mil "me gusta" por parte de sus millones de fans, quienes la llenaron de halagos y le enviaron sus mejores deseos para el nuevo proyecto.

La guapa deportista dio cátedra de estilo con su atuendo al mostrar un look sensual y moderno, pues combinó una falda corta en color rosa brillante, con un top que destaca por su escote bajo y transparencias, saco en tono perla y sandalias de estilo pulsera con tacón alto.

Así, una vez más, la conductora se coronó como reina de estilo, lo que seguramente dejará ver ahora de "MasterChef Celebrity", competencia en la que compartirá cocina con famosos como Mauricio Mancera, Carmen Campuzano, Ernesto D'Alessio, Lorena Herrera, Francisco Gattorno y Margarita "la Diosa de la cumbia"; entre muchos otros.

SIGUE LEYENDO:

Macky González sube la temperatura en moderno jumpsuit con transparencias

Macky González sube la temperatura en coqueto bikini negro para celebrar sus 33 años | VIDEO