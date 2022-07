Descubre al padre de Cristy Solis, esposa de Marco Antonio Solís

Marco Antonio Solís lleva una carrera en constante crecimiento a pesar de que lleva ya muchas décadas siendo una estrella. Muchos de estos logros se deben a su familia, que lo apoyan a todo momento y sobre todo a Cristian Salas, su esposa y compañera de vida.

Cristy Solis, como se la conoce a la oriunda de Cuba de 51 años, no se despega ni un minuto de su esposo. Sin ir más lejos compartió con Marco Antonio Solís su gira por muchos países de Europa y desde ahí hizo de sus redes sociales un álbum de fotos y videos de los gratos momentos vividos.

La familía Solís completa..

Cristy Solis aprovechó para pasear y disfrutar de las ciudades europeas junto a El Buki, a quien eligió en los años 90 como su marido. Juntos son padres de Marla y Alison que han elegido el mismo camino que su padre y se dedican a la música y son muy unidas con Beatriz, la hija mayor del cantante de su matrimonio anterior con Beatriz Adriana.

Cristy Solís es muy activa en las redes sociales donde acumula casi 300 mil seguidores de todas las latitudes que no le pierden pisada. Recientemente compartió en sus stories de instagram un recuerdo de su padre, que ya no vive y emocionó a su enorme fandom virtual. "Él me enseñó con el ejmeplo porque las palabras se las lleva el viento, feliz cumpleaños para mi ángel, te extraño mucho papá, a quienes lo tengan, abrazenlo mucho", escribió.

En la postal que se volvió viral en cuestión de horas se puede ver a Cristy Solís en su adolescencia con un delicado vestido blanco, tomada del brazo de su padre, un hombre de mediana estatura, cabello castaño y sonriente que lucía un abrigo color gris, corbata y camisa celeste.