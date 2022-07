Christian Nodal decepciona a una fan al no cumplir su promesa y no pagar los gastos médicos de su madre | VIDEO

A pesar de que hace poco se viralizó la historia en la que Christian Nodal le cumplió una promesa a un antiguo profesor de comprarle un vehículo, al parecer, el intérprete de 'Botella tras botella' se comprometió a otra cosa con una de sus fans, solo que a ella no le cumplió lo prometido.

El asunto fue dado a conocer en el programa 'De Primera Mano', donde una fan del representante del regional mexicano confesó que al ver que su madre requería de tres costosas cirugías, decidió pedirle ayuda a algunos de sus ídolos, con la esperanza de que alguno de ellos respondiera.

Y para su sorpresa, fue el exprometido de Belinda quien se puso en contacto con ella y le mandó un mensaje privado para enterarse mejor del estado de salud de la señora en cuestión.

Al parecer Nodal terminó deslindándose de la ayuda que él mismo ofreció

Así que tras relatarle que su mamá tenía un tumor cerebral que requería de tres intervenciones quirúrgicas, el intérprete de 'Adiós amor' no dudó en comprometerse en ayudarla con un millón de pesos.

Sin embargo, el tiempo pasó y Christian Nodal no se contactó nuevamente con la fan, quien trató de que el intérprete nuevamente le contestara los mensajes, hasta que un día se dio cuenta que el cantante la había bloqueado.

Tras esto, la fan de Nodal no le guardó rencor al cantante, pues estaba consciente de que no era obligación de este hacerse cargo de los gastos médicos de su mamá, aunque sí se dijo sorprendida de que al final no se lograra concretar la ayuda, pues él mostró mucho interés en apoyarlas.

Nodal se comprometió a ayudar a su fan | Foto: DPM

Incluso, la madre de la fan de Nodal le deseo bendiciones al cantante, ya que, aunque al final no pudo ayudarlas, fue uno de los primeros en contactarse con ellas para darles un poco de esperanza.

Actualmente, la señora en cuestión todavía requiere de dos importantes cirugías cerebrales, por lo cual, siguen emprendiendo campañas de apoyo a su causa en redes sociales, donde algunas celebridades ya se han puesto en contacto con su hija, ya sea dándole camisas autografiadas u otro tipo de apoyos para que pueda correr con los gastos de las operaciones de su madre.

Conviene señalar, que una de las conductoras del programa de espectáculos en el que se dio a conocer la noticia, expuso que era posible que la persona a la que Christian Nodal le designó la diligencia de ayudar a esta familia haya sido quien al final por algún tipo de descuido terminó olvidando que tenía un compromiso.

Pues en las capturas de pantalla expuestas en 'De Primera Mano' se observa que Nodal le dijo a su fan que un amigo suyo se contactaría con ella para darle seguimiento a su caso, cuestión que nunca ocurrió.

