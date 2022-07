Belinda asegura que México es donde más la criticaron: "Es triste que me hayan atacado en mi propio país"

Al tomar su carrera como cantante y actriz, Belinda ha comenzado a dar entrevistas en donde ha hecho fuertes declaraciones sobre sus emociones y sentimientos, una de las que más ha llamado la atención es donde confesó que es en México en donde más la han atacado y que lamenta que en su propio país la odien tanto.

La protagonista de "Bienvenidos a Edén" ofreció una entrevista a El País, en la que abrió su corazón y entre los temas que tocó fue su relación con los "haters". Durante la conversación, indicó que no está segura que son pocas las personas que la aprecian realmente: “No puedo afirmar que tenga ni 15 personas que me quieran de verdad, creo que las puedo contar con los dedos de una mano”.

Belinda lamenta que en México la atacaran tanto

La cantante de "Bella traición" tiene un gran número de fanáticos, quienes la siguen en sus diferentes redes sociales, sin embargo, no se ha podido salvar de aquellos usuarios que sólo la critican y confesó que es de internautas mexicanos de quien más ataques ha recibido. “Es triste que donde más me han juzgado y atacado haya sido en mi propio país”, destacó la artista para el periódico español.

Belinda y Nodal terminaron en febrero Foto: Especial

Hay que recordar que hace algunos meses, la ex estrella infantil de Televisa terminó su relación con Christian Nodal, a partir de ese momento se desató la polémica sobre las razones de su separación, además, varios usuarios la tacharon de interesada y comenzaron a salir varios rumores sobre ella, por lo que la propia Belinda tuvo que salir a defenderse y decir que procedería legalmente.

“Han sido muy injustos conmigo, lo he pasado muy mal. Yo los quiero, pero ojalá ellos me amaran más de lo que me odian”, destacó la protagonista de "Amigos x Siempre", quien indicó que sus detractores han sido muy duros con ella, sobre todo después de que ha pasado momentos muy difíciles, como su ruptura con el cantante de "Botella tras botella", quien también ha confesado estar saliendo de una situación complicada.

Ahora Beli, como le dicen de cariño sus fans, ha retomado su carrera tanto en la actuación, con la serie de Netflix, como en el música, ya que hace unas horas lanzó el tema "No Estamos Tan Locos" con Lérica, y próximamente revelará colaboraciones con Ana Mena, Lola Índigo o La Mala Rodríguez.

Foto: IG @belindapop

SIGUE LEYENDO:

Belinda asegura que su sueño era casarse pero ahora ya cambió de opinión: VIDEO