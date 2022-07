Niurka Marcos revela VIDEOS INÉDITOS de su paso por LCDLF

Niurka Marcos se ha consolidado como "la mujer escándalo", razón por la cual es protagonista de diferentes polémicas. La más reciente fue su salida del reality show "La casa de los famosos".

Desde que la vedette salió del programa no ha parado de lanzar duras declaraciones sobre su experiencia al interior de la casa. Ahora, la también actriz decidió compartir material inédito de su paso por "La casa de los famosos", el cual no se fue transmitido por televisión abierta.

Así, a través de su cuenta oficial de Instagram la cubana compartió distintos clips que no se emitieron en televisión abierta. En las grabaciones se puede apreciar a Niurka compartiendo momentos apasionados con Juan Vidal. "Lo que no quiso mostrar LCDLF. Vale eso que nadie jamás podrá apagar", escribió la cubana en la descripción de su publicación.

El clip de 5 minutos muestra diferentes tomas de la vedette besando al actor, derrochando amor, sensualidad y complicidad. Rápidamente, los fanáticos de la madre de Emilio Osorio reaccionaron al video y no dudaron en comentar las escenas.

Hasta ahora, el video compartido por Niurka cuenta con más de 135 mil reproducciones y acumula más de 300 comentarios, donde sus seguidores se mostraron sorprendidos por las imágenes grabadas.

"Te robaron tu show tu eras la ganadora", "estos eran los momentos que tenían que mostrar", "los mejores momentos solo mamáNiu los daba", y "nada de eso pasaron en las galas, definitivo no pasaban nada de tus momentos lindos Mima. Esa producción no te quería, que triste porque tu dabas luz a esa casa", fueron algunos de los comentarios que obtuvieron más "me gusta" entre el público de la cubana.

Cabe resaltar que Niurka Marcos salió del reality show hace casi un mes, no obstante la vedette sigue dando de que hablando tras su paso por el programa. Además, sus fans han asegurado que con su salida la audiencia del show cayó.

Mira el video