La Academia 20 años: Gavito y Ana Bárbara chocan por Gustavo Cerati | VIDEO

Durante el décimo concierto de La Academia 20 años, los jueces Arturo López Gavito y Ana Bárbara tuvieron una diferencia de opiniones cuando Santiago y Mar interpretaron un par de canciones de Soda Stereo.

Por un lado, Ana Bárbara elogio el talento de Mar, aunque al final se quedó con Santiago. Cuando le tocó el turno a Arturo López Gabito dijo que ese par de interpretaciones le parecieron “horribles”.

“Al rock no se le puede mentir”

Ante ese comentario Ana Bárbara trató de interrumpir a López Gavito, pero solicitó terminar su cometario “yo no me meto con su crítica”, apuntó.

“Al rock no se le puede mentir. Un cantante de música pop quiere pretender ser un rockero, Ia interpretación falla, nunca ha funcionado, nunca va a funcionar. La esencia no está ahí, no hay manera a pesar de la reinvención de la transformación” ,señaló López Gavito.

Además dijo que había que pedirle perdón a Gustavo Cerati por las pésimas interpretaciones que hicieron Mar y Santiago, de los temas “Persiana Americana” y “De Música Ligera”, las cuales "destrozaron", según de la apreciación del llamado “juez de hierro”.

Por su parte los de más jueces demostraron su reprobación, por lo que Ana Bárbara alzó la voz y dijo “a mí me encantaría que usted algún día nos diera un show aquí”. A lo que López Gavito contestó “no es mi trabajo”.

“Cuando usted no tiene la capacidad de criticar, voltea a verme a mí”

Pero los ánimos no quedaron ahí, porque López Gavito fue contundente al señalar “señora, cuando usted no tiene recursos para criticar, voltea a verme a mí para justificar sus deficiencias en el panel y ese no es mi problema”.

Finalmente Arturo López Gabito señaló que las interpretaciones de Mar y Santiago “eran una blasfemia”.

Sigue leyendo:

La Academia 20 años: Ana Bárbara deslumbra con look estampado y coleta | FOTO