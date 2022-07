Conductora de VLA se consolida como la más guapa con mini vestido azul | FOTO

Una de las conductoras más fashionistas de 'Venga la Alegría' impuso moda en redes sociales al presumir un bello vestido strapless en color azul marino, el cual es ideal para las pieles morenas.

Olga Mariana Mafud fue la guapa presentadora que se coronó como una reina del estilo al hacer gala nuevamente de su gusto por la moda.

En esta ocasión, el mini vestido usado por Mafud la hizo verse chic y atrevida, generando un outfit ideal para el verano, mismo que puede usarse para una cita casual.

Y gracias a los pequeños detalles en pedrería del atuendo de Olga Mariana, este vestido pasa de ser un diseño simple a un modelo lleno de vida y brillo.

Esto claro, sin que la atención se centre demasiado en las discretas piedritas que adornan el look de la conductora, mismo que se completa con unas sandalias en tono nude.

Este es el seductor look con el que Olga Mafud se robó las miradas en redes sociales

En cuanto al peinado, la también reportera de 'Venga la Alegría' llevó su cabello suelto con unas suaves ondas, tal y como solemos verla comúnmente en el matutino.

Y aunque Olga Mafud no lleva accesorios en esta fotografía, se puede apreciar que quiso darle un toque de color a su atuendo con los tonos que lleva en el barniz de sus uñas y pies, detalle que si bien pudo no haber sido planeado, encaja a la perfección con el look seleccionado.

Conviene recordar que esta no es la primera vez que Olga Mariana sorprende a sus seguidores con increíbles fotos de sus atuendos, pues anteriormente la hemos visto robarse las miradas con los seductores outfits que porta durante VLA.

