"He recibido amenazas": Maquillista asegura que teme por su vida tras denunciar al novio de Livia Brito

Kike Hernández, asesor de moda que denunció a Mariano Martínez, novio de Livia Brito, por privación ilegal de la libertad, reveló que teme por su vida.

Durante su más reciente encuentro con la prensa, Hernández manifestó que no descansará hasta obtener justicia por lo que vivió con la pareja sentimental de la actriz, pese a las amenazas que le han hecho.

“Yo no me voy a prestar a provocaciones, a dimes y diretes, no es lo que yo estoy buscando, desde el día uno hice una denuncia fuerte, y la voy a tratar con la seriedad que esto amerita, y no estamos hablando de conversaciones, ni si te busqué o me buscó, no, estamos en una acusación delicada, y es la privación de mi libertad, y solamente estoy buscando justicia”, dijo Kike a los periodistas que le preguntaron por el tema.

Foto: Especial

Tras haber ratificado su denuncia contra Martínez, Hernández comentó que más allá de las intimidaciones que le han hecho llegar, buscará llegar al fondo del caso. informó Agencia México.

“Sí he recibido amenazas de muerte, todo lo tengo documentado y se lo he mostrado a las personas que están ayudándome en este tema, las personas que están trabajando de mi mano, que es justo lo que vamos a hacer hoy, nombrar a mi asesor jurídico”, destacó.

Como se recordará, Kike Hernández denunció que Mariano Martínez, novio de Livia Brito lo citó en su departamento, lo acusó de robo, y posteriormente lo retuvo 6 horas en el lugar, además de maltratarlo en compañía de otra persona.

Según relató, planeaban trasladarlo a otro lugar, donde pretendían retenerlo contra su voluntad, sin embargo, en ese momento logró escapar. Finalmente, se encontró con la policía y habló de lo ocurrido, para posteriormente dirigirse a poner una demanda en contra de la pareja de Brito.

Foto: Especial

SIGUE LEYENDO

Tábata Jalil se convierte en la más bella de VLA; se luce en Instagram con look de mallas de red | FOTOS

Desde el mar, Majo Aguilar enciende Instagram en pequeño traje de baño | FOTO