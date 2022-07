La actriz Florence Pugh responde ante las críticas por usar un vestido transparente en Roma

Aunque pareciera que el aspecto físico de las celebridades, sobre todo cuando se trata de mujeres llega a ser irrelevante, la realidad es que no es así, ya que recientemente una famosa actriz recibió 200 de comentarios atacando su cuerpo por utilizar un vestido con transparencias que no a todos les pareció correcto.

Se trata de la actriz británica Florence Pugh, quien tuvo sus de boda actora del 2014 en la cinta de Falling, y que ahora con la cinta Lady Macbeth obtuvo un premio de cine independiente británico por su destacada participación; la famosa decidió utilizar un vestido de tul color rosa con transparencias en la parte superior, lo cual hacía notar parte de su pecho, específicamente sus pezones, factor qué generó cientos de comentarios desaprobando su imagen.

Al respecto, comentarios y señalamientos del cuerpo de Florence Pugh, la estrella de Midsommar, Mujercitas y Black Widow.

“No es la primera vez y ciertamente no será la última vez que una mujer escuchará lo que una multitud de extraños opinan de su cuerpo, lo que es preocupante es cuán vulgares pueden ser algunos de ustedes, los hombres. Muchos de ustedes querían decirme agresivamente cuán decepcionados estaban por mis 'pequeñas tetas', o cómo debería avergonzarse por tener un 'pecho plano'. He vivido con mi cuerpo durante mucho tiempo. Soy plenamente consciente del tamaño de mis senos y no me asusta”, declaró Pugh.