Novio de Livia Brito podría ser sentenciado a 60 años de cárcel por secuestro, asegura abogado

Después de que el novio Livia Brito, Mariano Martínez, fuera acusado de presunto secuestro, el abogado Víctor Carrillo, indicó que de encontrarse culpable, podría ser sentenciado hasta con 60 años de cárcel. El caso aún está en proceso, por lo que serán las autoridades quienes den las actualizaciones conforme se desarrolle.

La revista Tv Notas entrevistó a la presunta víctima, Enrique Hernández, quien es el asesor de imagen que acusó al novio de la protagonista de "Mujer de Nadie" de haberlo privado de la libertad por varias horas y de causarle daño físico, así como a un experto en leyes para conocer las consecuencias del delito por el que es señalado Mariano Martínez, que ya se ha salido a defenderse en sus redes sociales.

Novio de Livia Brito podría pasar 60 años en la cárcel

La revista de espectáculos consultó al abogado Víctor Carrillo, sobre este caso de presunto secuestro en contra del maquillista, y explicó que debido a que lo retuvo por más de cuatro horas, ya no sería considerado como una tentativa, sino como un hecho consumado, por lo que de ser culpable podría enfrentar 40 a 60 años de cárcel.

Mariano Martínez podría enfrentar 40 a 60 años de cárcel Foto: IG @yosmimariano

"El delito es considerado grave, por lo que la pena va de 40 a 60 años de cárcel, no alcanza fianza porque es un delito de presión preventiva oficiosa. Habrá que esperar a como se vaya desarrollando la investigación del Ministerio Público, pero como estuvo privado de su libertad por más de cuatro horas, ya no es tentativa sino un hecho consumado", dijo el jurista.

Enrique Hernández narra los hechos

La publicación consultó a Hernández, quien volvió a narrar como sucedieron los hechos, indicando que fue Mariano quien lo contacto por medio de Instagram para proponerle trabajar para la actriz de telenovelas. El maquillista aceptó y le mostró su trabajo en una reunión que se desarrolló bien, sin embargo, al siguiente día, Martínez le dijo que unos documentos se le habían perdido, algo que usó como pretexto para después privarlo de la libertad, según contó.

El joven señaló que junto con Cipriano Silva, primo de Mariano, lo amarraron y lo retuvieron por varias horas. Además, acusó que el novio de Brito le robó cerca de 60 mil pesos y varias prendas de ropa que sacó de su departamento. “Por supuesto. Su primo Cipriano me amarró muy fuerte de pies y de manos con una cuerda, me puso un cuchillo en la cara, en la espalda, me desabrocharon el pantalón... y me dijeron: ‘no intentes hacer algo, porque no vas a salir de acá’”, contó.

Livia Brito y Mariano Martínez son novios desde hace algunos años Foto: IG @yosmimariano

Enrique Hernández aseguró que teme por su seguridad por lo que destacó que "si algo me llegara a pasar, responsabilizo a Mariano Martínez y a su primo Cipriano Silva”. Finalmente, indicó que no culpa a Livia Brito de este caso, pues sospecha que su novio pudo utilizar su nombre. "Ojalá que tenga cuidado, quizás también corra un riesgo”, dijo.

