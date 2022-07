Mariano Martínez, novio de Livia Brito, se defiende de la denuncia en su contra por presunto secuestro

Tras la denuncia que presentó el asesor de imagen Enrique Hernández en contra de Mariano Martínez, novio de Livia Brito, por presunto secuestro, el entrenador personal se defendió asegurando que las acusaciones en su contra son falsas y mostró como prueba conversaciones que habría tenido con el maquillista.

Enrique Hernández compartió a través de sus redes sociales un video en el que relata cómo Mariano Martínez lo habría privado de su libertad tras acusarlo de robo, momentos en que lo amarraron de manos y pies mientras otro sujeto -supuesto primo del coach- lo habría amenazado con un cuchillo asegurando que lo matarían.

“Me dice que se le había extraviado un bolso con sus documentos y que había visto con las cámaras (…) Estaba esperando el supuesto primo y es cuando entramos a un departamento y ahí me amarraron de las manos, de los pies, me quitaron mi celular, me pidieron la clave y yo le preguntaba: ‘¿Dónde está el video?’”, señaló el maquillista.

Supuestas pruebas de Mariano Martínez. Foto: Instagram @yosmimariano

Hernández detalló que fue privado de su libertad cerca de 5 horas y luego de ello el novio de Livia Brito le habría pedido disculpas invitándolo a cenar, sin embargo, él aprovecharía esta distracción para escapar del lugar y pedir ayuda a un policía que estaba cerca. El maquinista también compartió un video de la cámara de seguridad donde se ve que sale corriendo del edificio.

Mariano Martínez se defiende

Al respecto, el novio de Livia Brito compartió una serie de historias en Instagram en las que asegura que las acusaciones en su contra son falsas y que serían sus únicas declaraciones ya que sus abogados se harían cargo de la denuncia del maquillista.

Mariano Martínez señaló que habría sido el maquillista quien lo contactó para ofrecerle sus servicios para arreglarle manos y pies, como evidencia compartió un video de una de sus supuestas alumnas con quien habría estado en videollamada en todo momento durante la visita de Hernández.

El entrenador personal recalcó que Hernández le habría robado 30 mil pesos y documentos personales, aunque en ese momento no se percató de lo sucedido y por ello lo contacto hasta el día siguiente.

