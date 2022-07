¿Mafe Walker estuvo en "Caso Cerrado" de la Doctora Polo? Este VIDEO sería la prueba

Mafe Walker ha ganado fama rápidamente tras su entrevista en “Venga la Alegría” donde aseguró que habla “lenguaje alienígena” y dio una muestra de ello; sin embargo, en TikTok se hizo viral un video en el que aseguran que participó en uno de los capítulos de “Caso Cerrado” y que su supuesto don es “puro show”.

Desde antes de la popularidad de la que ahora goza en redes sociales, Walker señaló que ha estudiado temas de “energía y campos electromagnéticos” en los seres humanos; además, se ha descrito a sí misma como una médium mágica y un ser multidimensional.

El video de TikTok corresponde a un capítulo de “Caso Cerrado” de 2016 y en él se puede ver a una joven con cabello rubio de nombre Amanda que asegura estar embarazada y pelea con un hombre por la paternidad de su hijo, pero éste lo niega y para ello recuerden a Ana María Polo.

"Era puro show. Ella desde el 2016 ya está buscando la fama”, dice la descripción del video en TikTok asegurando que la mujer que aparece es Mafe Walker debido al impactante parecido físico que tienen, aunque éste sólo generó más dudas entre los internautas que han calificado de “charlatana” a la médium colombiana.

¿Mafe Walker en "Caso Cerrado"?

El video causó gran alboroto y debate en redes sociales donde algunos internautas coinciden en que se trata de Mafe Walker y la tacharon de "farsante" asegurando que no habla alienígena y sólo buscaba alcanzar la fama. Mientras que otros la defendieron y señalaron que no es ella.

Algunos destacaron que Mafe Walker es colombiana y la joven que aparece en el video no tiene el mismo acento, por lo que no sería ella. Además, luce completamente diferente destacando que aunque el tiempo pasara el cambio físico no sería tan drástico.

Pese a las críticas que ha recibido, Mafe Walker continúa ganando popularidad en redes sociales y las puertas a nuevos proyectos se le han abierto, muestra de ello es su más reciente asistencia a los premios MTV Miaw 2022 donde desfiló por la alfombra roja con un traje estilo galáctico.

Además, firmó con Netflix para ser parte de un promocional de la serie "The Umbrella Academy" y se confirmó que trabajan de la mano para lanzar un documental, aunque no se han revelado detalles al respecto. En redes sociales también se hizo viral un video en el que se ve a Walker supuestamente viajando en una combi de la Ciudad de México.

Mafe Walker en los MTV Miaw. Foto: Instagram @mafewalkerstarseed

