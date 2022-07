“México necesita más rock”: Arturo López Gavito

El rock es un género olvidado por las nuevas generaciones, no sólo al consumirlo, también al crearlo. Al menos así lo ve el productor Arturo López Gavito, quien señala que en los últimos 20 años no han surgido grupos contestatarios como hubo en los 80 y 90.

“No tenemos a nuevos artistas de rock, este sonido ya no es lo que era antes para las generaciones que lo crearon en los 80 y la mitad de los 90”, señaló.

Esta situación la acredita a varios puntos, entre ellos la pérdida de lugares donde se tocaba esta música, como Rockotitlán, un espacio que abrió en 1985 y donde empezaron bandas como Caifanes y Café Tacvba. Cerró en 2004.

Otro punto, es que en México ya se puede ver a grupos internacionales con mayor frecuencia, no como en las últimas décadas del siglo XX. Tan sólo en el último año en el país se presentaron Coldplay, The Strokes y The Killers.

“No me siento equivocado al decir que el rock mexicano está desaparecido, no encuentra un camino y por eso tenemos a las grandes figuras mexicanas de siempre haciendo giras”, detalló.

Considera que es un momento increíble para hacer crítica social en la música, pero parece no interesarle a los compositores porque prefieren hablar de las relaciones de amor y desamor, que es lo que constituye el 80 por ciento de la música regional mexicana. O de la cuestión carnal y la fiesta, como en el caso del urbano.

"No hay una influencia suficiente en lo que viven las nuevas generaciones a nivel social como para impactar en las letras... y México necesita más grupos de rock", explicó.

REGRESA A LA ACADEMIA

El crítico se integró de nuevo como jurado de La Academia, un programa que asegura funciona bien para los jóvenes que buscan mostrar su talento, pero deben entender que es sólo el comienzo.

“Más allá de entretener es un programa que puede impulsar a crecer en muchos sentidos, porque empiezas a comparar entre lo bueno y malo… Conociendo el formato tiene muchas aristas, para algunos puede ser sólo entretenimiento y para otros es un escaparate para brillar”, dijo.

Sobre si este tipo de formatos ayudaría al rock, señaló que es difícil, porque este es creado por jóvenes que además saben tocar un instrumento.

MAAZ