Vanessa Guzmán es hospitalizada tras sufrir un choque, ¿cuál es su estado de salud? | VIDEO

La actriz Vanessa Guzmán compartió con sus seguidores de Instagram detalles sobre el accidente vehicular que sufrió el pasado martes, el cual, la llevó a ser ingresada a un hospital.

En el breve video compartido por la fisicoculturista, se le puede ver en el hospital Providencia de El Paso, Texas ahí explicó cómo sucedieron los hechos: "Iba camino a mi gimnasio a una cita para empezar a preparar a una chava y bueno, pues tuve un accidente de carro, me pegaron por atrás, me lastimé el cuello".

Derivado del accidente, la actriz asistió a una revisión, ya que tenía un fuerte dolor en el cuello y quiso asegurarse de que todo estuviera bien, pues señaló de que su principal preocupación es su preparación para su competencia y cumplir con los entrenamientos con sus alumnas.

"Todo lo demás bien, iba sola, eso es lo más importante, mi hijo está bien, en casa" señaló Guzmán, quien además mostró una fotografía de cómo quedó su auto tras el percance.

"El día martes sufrí un pequeño accidente, una conductora me chocó, gracias a Dios no fue grave, acudí al hospital y no hay daños que perjudiquen mi salud ni tampoco mi preparación" escribió en la publicación.

La actriz tuvo que ir al hospital. | FOTO: Instagram @vanessaguzmann

Fue así como cientos de usuarios llenaron la sección de comentarios con mensajes de ánimo y le desearon una pronta recuperación a la actriz.

A pesar de que en el video parece lucir preocupada, Guzmán mantuvo una actitud positiva ante una situación totalmente inesperada y que puso en riesgo su salud.

Vanessa mostró una fotografía de cómo quedó su automóvil tras el choque. | FOTO: Instagram @vanessaguzmann

