Desde la bañera Yanet García confirma porque es una de las mujeres más bellas

Yanet García es una de las mujeres más bellas en las redes sociales y con cada uno e sus publicaciones confirma su sensualidad, tal como lo hizo con una de sus más recientes fotografías desde la bañera con la que conquistó a sus fans y le llovieron halagos,

La influencer conocida como "La Chica del Clima", por su trabajo en programas como "Hoy", ha ganado muchos seguidores en las redes, principalmente Instagram, donde a la fecha suma 14.7 millones de fans, con quienes presume los atuendos de lencería y playa más atrevidos.

Yanet presume su belleza desde la bañera

Fue la noche de este miércoles cuando Yanet compartió en su cuenta de la popular plataforma de fotos y videos una imagen que dejó a sus fans cautivados, pues se mostró desde la bañera, y sin ninguna de sus clásicas prendas de lencería, por lo que dejó poco a la imaginación.

Yanet conquista las redes con su sensual imagen. Foto: IG @iamyanetgarcia

"Know your WHY, then fly girl, fly" (Conoce tu POR QUÉ, luego vuela chica, vuela), escribió García para acompañar la publicación que ha recibido una gran cantidad de comentarios, entre los que destacan el de la ex reina de belleza Marisol González, quien escribió: "Hermosa".

En la instantánea que Yanet, de 31 años, compartió en Instagram, se le puede ver dentro de una bañera de color blanco, frente a unas ventanas en el mismo tono, con espuma que cubre algunas partes de su cuerpo, su cabello mojado y luciendo al máximo su belleza y sensualidad.

Yanet Cristal García San Miguel, nombre completo de la ex conductora, es originaria de Monterrey, Nuevo León, y desde sus inicios en su tierra natal conquistó por su curvilínea silueta. Hoy, a más de un año de lanzar su cuenta de OnlyFans, es una de las mexicanas más exitosas de la polémica plataforma de contenido exclusivo.

