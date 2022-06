¿Cuándo salen los boletos del Corona Capital 2022? FECHAS de la preventa y venta general

Luego de una larga espera y varios rumores, este jueves 9 de junio se dio a conocer el cartel oficial del Corona Capital 2022 generando gran alboroto en redes sociales de quienes esperan ansiosos el feroz momento de la compra de boletos para poder disfrutar el regreso de bandas como My Chemical Romance.

Cada vez son más los festivales que regresan tras la emergencia sanitaria por el Covid-19, sin embargo, el Corona Capital demostró estar dispuesto a tirar la casa por la ventana al confirmar la asistencia de bandas y artistas que ven en este festival su regreso triunfal a los escenarios y a México.

Otra de las grandes sorpresas es la duración del festival, pues esta vez será de tres días y no es para menos ya que el line-up lo amerita comenzando con My Chemical Romance, Andy Shauf, Big Wild, Chai, Cigarettes After Sex, Cuco, Ls Dunes, Marina, Two Door Cinema Club, White Lies, Kills Birds y Underscores.

El segundo día tendrá la presentación estelar de Arctic Monkeys, Paramore y Yeah Yeah Yeahs que darán paso a otros artias como Black Midi, Bob Moses, Bright Eyes, Current Joys, Ibeyi, Foals, Spoon, Surf Mesa y The Altons.

Para cerrar en grande Miley Cyrus encabezará el último día en compañía de otros como Lil Las X y The 1975, Amber Mark, Andrew Bird, Aseh, Girl in red, IDLES, The Jungle Giants, Sofía Valdés y Surf Curse.

¿Cuándo salen los boletos?

La edición 2022 del Corona Capital se realizará el 18, 19 y 20 de noviembre próximo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

La preventa se realizará el lunes 13 y martes 14 de junio a partir de las 11:00 horas y será exclusivo para tarjetahabientes Citibanamex, que además contarán con 3, 6 y 9 meses sin intereses. De acuerdo con el sitio web, "los abonos de tres días estarán disponibles desde 3 mil 900 (más cargos de servicio)" en esta modalidad.

A partir del 15 de junio comenzará la venta general en la taquilla del Autódromo Hermanos Rodríguez y a través de la Red Ticketmaster.

Venta general boletos Corona Capital. Foto: sitio web Ticketmaster

