Ivonne Montero y Fabio Melanitto: La historia de amor tóxico que terminó con la muerte del cantante

Ivonne Montero es una de las participantes más polémicas de 'La Casa de los Famosos 2', sin embargo, su historia personal no ha sido sencilla, pues así como Eduardo Rodríguez, hubo otras parejas que le destruyeron sus ilusiones, entre ellos, Fabio Melanitto, el padre de su pequeña y adorable Antonella.

Justo cuando la carrera artística de la vedette iba en ascenso, sus relaciones personales tendían de un hilo, ya que justo cuando pensó que más unida estaría su familia, el cantante venezolano decidió dejarla.

Esto se dio luego de que el exintegrante de UFF! se enterara de que ambos serían padres, lo cual le hizo pedirle el divorcio a Ivonne Montero, quien según ha confesado, incluso llegó a pensar en el suicidio cuando Melanitto la dejó:

“Cuando el padre de mi hija salió de casa, cuando él se fue, estaba embarazada. Ahí sí, completamente viví un desierto. Me fui al suelo. Me dejé ir porque no podía controlarlo. Aparte con el embarazo, tenía dos meses cuando empezó esta partida de Fabio, estuve a dos de tomar una muy mala decisión; llegué a pensar en el suicidio", relató Ivonne Montero en entrevista radiofónica con Maxine Woodside.