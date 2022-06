Madonna luce sus curvas a los 63 años desde la cama

Madonna fue trending topic el pasado fin de semana en la Argentina tras la presencia del conductor Marley en el programa “PH, Podemos Hablar”. Allí el comediante reveló una divertida anécdota de hace más de 30 años donde compartió limusina con la “Reina del Pop” e inclusive asistió a una fiesta con ella.

La historia de Marley cerró con el detalle de un regalo suyo para la cantante que generó mucha bronca entre dos de los canales más importantes del país sudamericano. Madonna recibió una camiseta con el logo de Canal 13 y asistió con esa prenda a su recital en Argentina. El problema era que los derechos de aquel recordado show eran de la señal Telefe principal competidor en la televisión.

El pasado fin de semana, Madonna demostró nuevamente su gran belleza en las plataformas virtuales. La intérprete de éxitos como “La Isla Bonita” y “Material Girls” publicó cuatro fotografías desde la cama en su cuenta oficial de Instagram que desataron todos los suspiros de sus millones de fans de alrededor del planeta. La blonda lució un vestido estampado de una reconocida marca, zapatos taco aguja y pantis negras. La estadounidense complementó su con trenzas en su peinado, gafas de sol negras y un delicado make up.

Madonna posando. Fuente: Instagram Madonna

“Jet-lag” y un par de emoticones fue el sencillo y corto texto que eligió Madonna como pie de foto para su mencionado posteo en la popular red de la camarita.

Madonna posando. Fuente: Instagram Madonna

Esta mencionada publicación de la ex esposa de Sean Penn obtuvo en Instagram miles de likes superando con facilidad la barrera del trescientos veinte seis mil corazones en unos días. “Hubiera preferido que no te hicieras la cirugía plástica y que no te importara una mi*rda. Esa habría sido la verdadera Madonna radical que creíamos conocer”, “He sido fan de toda la vida desde siempre... pero vamos!” y “Una cosa que me encanta de Madonna es que vivirá su mejor vida y no le importará lo que digan los que la odian.” fueron algunos de los mensajes que recibió la artista norteamericana de 63 años.