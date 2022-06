Sugey Ábrego enciende la red con lencería de encaje | FOTO

La guapa conductora y actriz, Sugey Ábrego, ha conquistado la red como pocas famosas y es que sólo ella sabe cómo presumir su carisma, belleza y sensualidad; tanto es el impacto que tiene que no sólo cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, sino también miles de suscriptores en su página VIP, donde comparte contenido exclusivo para adultos y con el que confirma que es la más hermosa.

Por supuesto, su perfil privado no es el único en el que se deja ver como nunca, pues en varias ocasiones ha elevado la temperatura en redes sociales al dejarse ver con los looks más sensuales. El último de ellos fue con un precioso conjunto de lencería de encaje, mismo con el que dejó al descubierto la figura de impacto que Sugey Ábrego mantiene a sus 43 años; por supuesto, fueron sus seguidores los más agradecidos por presumir esta arriesgada sesión de fotos.

Desde la cama, así modelo Sugey Ábrego

A través de su cuenta oficial de Instagram, la famosa compartió una foto en la que desde la cama presume una figura perfecta, pero para arrebatar suspiros de sus fans, lo hizo con un conjunto de lencería de dos piezas en color blanco; se trata de un bralette de encaje con el que dejó ver sus tributos; mientras que con unas bragas a juego, mostró unas piernas largas y torneadas.

En una segunda foto, la conductora arrebató más de un suspiro por modelar con la vista fija en la cámara para lograr atraer la mirada de todos, mientras que su bralette de encaje en color blanco aún gana protagonismo en la captura.

Así se lució la actriz. (Foto: Captura)

Su sensual look no es lo único por lo que sus seguidores quedaron enamorados, ya que con una posición desde la cama, Sugey Ábrego también afirmó tener la cintura más pequeña de toda la farándula mexicana. Por otro lado, la actriz confirmó que tiene mucho de qué presumir, ya que la sesión de fotos también destaca por retratarla más hermosa que nunca y para ello no hay mejor opción que un maquillaje de lo más natural.

Y es que como toda una experta en las tendencias del momento, Sugey sabe que un maquillaje sencillo y natural es la mejor opción de la temporada, por lo que lo más llamativo de su look también son unos labios nude y unos ojos ahumados que combinan con su melena castaña con toques dorados.

Esta no es la primera vez que la actriz se deja ver en lencería o con atrevidos looks, pues desde hace varios meses se ha convertido en la gran sensación en redes sociales, ya que decidió presumir con el mundo sus mejores atributos al abrir una cuenta para compartir contenido exclusivo para quienes paguen una suscripción. De hecho, esta sesión de fotos tan sólo fue una probadita para que sus seguidores se animen a pagar por su página VIP.

Fotos como estas forman parte de su contenido exclusivo para adultos. (Foto: Captura)

Aunque la actriz no necesita carta de presentación, ya que inició su carrera en el 2003 con actuaciones en telenovelas como "Piel de otoño" y "Clase 406", con el paso de los años fue conquistando las redes sociales, actualmente también TikTok, donde comparte sensuales videos bailando. Asimismo, a finales de 2021 se sumó a la lista de famosas que apuestan por plataformas de contenido exclusivo en la que sus fans pagan por suscripciones para verlas como nunca.

Claro que no es la única forma de mantenerse cercana con sus suscriptores, pues además de derrochar estilo y sensualidad con looks en transparencias, Sugey Ábrego también suele hacer dinámicas en las que pone a la venta las prendas que ha usado y modelado en sus fotos.

