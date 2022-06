"Me arrepiento": Nodal abre su corazón, ¿se disculpa con J Balvin? | FOTOS

Durante esta semana, el famoso cantante, Christian Nodal se convirtió en tema de conversación en el mundo de las redes sociales después de enfrascarse en una fuerte discusión contra el reguetonero, J Balvin, acaparando todas las miradas.

El conflicto generó bastante expectativa después de que el nuevo ídolo del género regional mexicano amenazara con lanzar una canción contra el colombiano pues aseguró que "representa todo lo malo" de la industria del entretenimiento.

A pesar de que confirmó que la canción saldría horas después del pleito, hasta el momento Christian Nodal no ha publicado el polémico sencillo, por lo que los fans se mantienen a la expectativa de cualquier actividad que registre en sus redes sociales.

Hace unas horas, el intérprete de "Adiós amor", "Te marqué pedo" y "Vivo en el seis" ofreció un concierto en el que presuntamente confirmó que se arrepiente del pleito que protagonizó contra J Balvin, uno de los cantantes más famosos en la actualidad.

Durante su concierto, Christian Nodal se tomó unos minutos para asegurar que estuvo en Hermosillo, Sonora, grabando una canción, presuntamente en la que hablará sobre su conflicto contra el colombiano.

Sin guardarse nada, el famoso intérprete señaló que se arrepiente sobre todo el escándalo que se armó en redes sociales; sin embargo, detalló que era imposible frenar la canción ya que eso pasa cuando las personas son malas.

"Me arrepentí y me arrepiento. No hay que ser mier$%", se escucha decir en el concierto.