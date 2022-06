J-Hope de BTS tendrá un toque mexicano en su video "More"

J-Hope de BTS hará su debut como solista en pocas horas al lanzar el video de "More", su primer sencillo del álbum "Jack in the Box". El ARMY está muy emocionado con el nuevo proyecto del rapero de Bangtan, sobre todo porque tendrá un toque mexicano en su producción y aquí te contamos como fue posible esto.

Hoseok, nombre real del idol, es el primer integrante de BTS en debutar como solista después de que la banda de k-pop anunciara su pausa temporal, la cual desató muchas reacciones y malentendidos. Sin embargo, su agencia BIG HIT salió a aclarar la situación indicando que no entrarían en "hiatus", sino que en este tiempo darían paso al Capítulo 2 en el que se enfocarían sus actividades individuales, siendo J-Hope el primero en lanzar material discográfico.

J-Hope tendrá un toque mexicano en "More"

Después de que se dieron a conocer los adelantos de "More", el ARMY se puso investigar sobre quienes son los involucrados en la creación del MV, y fue así que dieron con director, Lee Suho, quien tiene una conexión especial con México, pues el artista vivió una temporada en Monterrey, Nuevo León, lugar que le dio la inspiración para comenzar en la industria.

Lee Suho vivió en México Foto: Captura de Pantalla

En una entrevista para el medio SM Lounge, Suho explicó que en la adolescencia vivió en tierras mexicanas, sin embargo, al principio no estaba tan animado, pues se dio cuenta que el internet era demasiado lento, por lo que no podía jugar en línea. De esta forma es como poco a poco se fue involucrando en otras actividades como escuchar música, siendo el hip-hop uno de sus favoritos, ver videos y descargar programas de creación de sencillo.

Fue así que cuando regresó a Corea del Sur se especializó en diseño de video, y comenzó una carrera en la industria de los MV. Lee Suho es conocido por su trabajo en producciones como "Job” de Woo Wonjae, en el que tuvo un buen desempeño, por lo que se espera que haga lo mismo para J-Hope, y de ser posible agregue un toque mexicano a este clip que se estrenará este jueves 30 de junio a las 11:00 pm en México y otras partes de América Latina.

