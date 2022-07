Farruko declara que sintió asco de cantar canciones de reguetón; ahora hace música cristiana y así suena | VIDEO

Carlos Efrén Reyes Rosado, mejor conocido como Farruko, es un cantautor nacido en Bayamón, Puerto Rico, desde el 2010 está dentro de la industria musical, los principales géneros con los que acompaña sus creaciones eran: reguetón, pop latino, rap, trap y ahora música cristiana.

Pero en pleno 2021 y con casi 12 años de carrera, Farruko decidió poner un alto a las canciones que interpretaba, en una entrevista con el periodista Jorge Ramos declaró que tiene una razón muy especial para alejarse de lo que antes hacía y renovar su carrera como solista.

“No encontraba como volver a los escenarios porque desde que tuve esa reprogramación, sentí una especie de asco y culpa, no lo toleraba, sentía que lo que yo hacía, que lo que yo fomentaba y se veía en mi era dañino, yo miraba al espejo y decía: ‘en que me he convertido, qué yo soy ahora'”, dijo el cantante.