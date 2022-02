Farruko proclamó su reconversión religiosa y ofreció disculpas a sus fans por sus letras

Farruko es uno de los cantantes más reconocidos dentro del género urbano, pero en esta ocasión no se trata de un tema positivo, ya que las redes sociales se inundaron de comentarios negativos en contra del cantante puertorriqueño. Ahora, el interprete de “Pepas” terminó por ofrecer una disculpa a todos sus seguidores por el cambio drástico en su última presentación.

Las disculpas las pidió en el FTX Arena de Miami, donde aprovechó su micrófono para dejarle claro a todos los presentes que no sabía lo que decían sus canciones, por lo que no se siente orgulloso, por lo que muchos decidieron expresar su sentir en redes sociales, dejando que parecía una misa.

“Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones (…) No me siento orgulloso de eso”, expresó el puertorriqueño. Esto lo llevó a no cantar la canción de “Pepas”, misma que habla del consumo de drogas para disfrutar la noche.

Su conversión religiosa

De acuerdo con un video que compartió el empresario musical José ‘Pompi’ Vallejo, de Mr&Mrs Entretainment, el cantante confirmó que Dios sabe a cuantas personas les hizo daño, por lo que decidió presentarse para ofrecer la disculpa a todos los seres humanos que escucharon algunas de sus canciones.

“Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón”. Además de estas declaraciones soltó comentarios como “todos somos pecadores, lo dice la Biblia” o “Dios es bueno”, por lo que los comentarios de sus fans no estaban del todo errados.

Después de las críticas, el exponente de la música urbana confirmó que le regresaría el dinero a uno de sus fans que se quejó por ir a escuchar a Farruko y no a Carlos. “Si aceptas a Cristo se te devuelve con bendiciones y amor. Dios te bendiga. Te amo mucho”, dijo.

