¿Quién es? Paty Manterola se luce en atrevido look pero la tunden en redes por exceso de filtro | VIDEO

Paty Manterola es una de las famosas que demuestra que la edad es sólo un número, pues a sus 50 años presume su espectacular figura, sin embargo, su último video, en el que se le puede ver con un atrevido look, recibió comentarios negativos con los que la tundieron en redes por exceso de filtro.

La también cantante se caracterizó desde el inicio de su carrera por lucir una esbelta y curvilínea figura, la cual sigue presumiendo en sus redes como Facebook e Instagram, pues en muchas ocasiones se ha dejado ver en pequeños bikinis o atrevidos vestidos, sin embargo, no se ha salvado de ser recibir críticas por sus cambios físicos.

Paty Manterola es criticada por exceso de filtro

Manterola se dejó ver muy sensual en un video que compartió con sus millones de seguidores en Instagram, plataforma en la que publicó un Reel en el que se le puede ver posando con un vestido entallado en color rojo, pero sus fans la desconocieron al mostrar un rostro distinto.

Paty fue criticada por mostrar su rostro diferente. Foto: IG @patriciamanterolaLeyenda

"El sentimiento de satisfacción cuando terminas un proyecto. #itsawrap #newproject #pelicula #movie #muypronto #verysoon", fue la frase con la que Patricia Manterola compartió las imágenes en las que se puede ver que tiene una nariz más afilada, los pómulos pronunciados y los ojos rasgados.

"Quién es? María Conchita Alonso? Wow ni la reconocí en serio", "Quién es? O fue demasiado filtro?" "Soy yo?? O parece otra persona?? Es ella??", "Al principio No la reconocí", "Parece otra persona...", "Te operaste la nariz?" y "filtro muy feo", fueron sólo algunos de los mensajes que recibió en su publicación.

En el clip que Manterola compartió, se le puede ver vistiendo un ajustado look, pues posa con un vestido de escote en "V", pieza que destaca por su estilo de tela con licra que se ciñe de forma perfecta a su silueta de veinteañera, sin embargo, su coqueto atuendo no fue suficiente para que no la tundieran por el uso excesivo de filtro.

Paty, como es llamada cariñosamente, ganó fama como parte del grupo musical "Garibaldi", con la que se dio a conocer a nivel internacional. Pero en el año 1994 decidió lanzarse como solista, y también como actriz protagonizando telenovelas, películas, series y obras de teatro.

