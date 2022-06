LCDF2: ¿Quién es Ignacio "Nacho" Casano, el integrante menos querido de "La Casa de los Famosos 2"?

"La Casa de los Famosos" fue todo un éxito que los productores decidieron hacer una segunda parte con la finalidad de que los televidentes gozaran de las polémicas que se desatan entre los integrantes. En el caso de esta nueva parte, parece que superó las expectativas ya que desde el comienzo comenzaron los gritos y amenazas.

Figuras como Laura Bozzo, Niurka Marcos, Eduardo Rodríguez, Ivonne Montero, Brenda Zambrano y Luis "Caballero" Potro son o fueron los inquilinos. Sin embargo, también están presentes otros que no son muy reconocidos o simplemente no se han querido hacer notar.

En este caso llama la atención Ignacio "Nacho" Casano, quien desde que supo que estaría en el programa brincó de alegría y se lo comunicó a todos sus fans a través de sus redes sociales. De igual manera expuso en las entrevistas que ofreció que la buena actitud será su estandarte, aunque tampoco descartó tener roces con sus compañeros, pues es algo completamente normal estando encerrado por días y vigilados las 24 horas del día.

¿Quién es Nacho Casano?

De origen argentino, Ignacio Casano es actor y modelo de 41 años; este 5 de julio cumplirá los 42. Participó en diversas producciones como: "Mi marido tiene familia", "Lo que la vida me robó", "Mentir para vivir" y "A que no me dejas".

Al ser una celebridad se mantiene activo en sus redes sociales donde siempre publica imágenes de él ejercitándose o elegante, pues es todo un galán y sabe sacarle provecho a dichos espacios virtuales. De igual manera arroja frases motivacionales para que sus seguidores imiten su estilo de vida saludable.

