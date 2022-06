Christian Nodal publica foto de Héctor Lavoe con el ojo morado, ¿es una nueva indirecta a J. Balvin y el reguetón?

Christian Nodal sigue causando polémica, esta vez lo hizo al subir a sus historias de Instagram una fotografía de un hombre con un ojo morado. Y en medio de la pelea contra el reguetonero J. Balvin surgieron rumores sobre si sería una nueva indirecta en su contra.

El personaje que aparece en la imagen es el cantante puertorriqueño Héctor Lavoe quien se ve sonriente con un ojo morado y un raspón en el brazo.

La anécdota de esa histórica fotografía se remonta a la década de los años 70 cuando el salsero brillaba en el Bronx junto a Willie Colón. Se sabe que el cantante acabó con el ojo morado luego de enfrentarse con un fan quien le pidió un danzón.

Era un cubano a quien se enfrentó diciéndole, “¿qué le pasa a al jibarito”, nombre usado por los boricuas para definir a las personas campesinas, por lo que el cubano respondió con un derechazo que le marcó el ojo al salsero.

La fotografía donde aparece Lavoe con el ojo morado, un brazo en ademán de recorte de manga y haciendo la “brintneyseñal” quedó inmortalizada en la portada del disco “El Juicio” de 1972.

Hace unos días el mexicano causó alarma a sus fans al aparecer con un moretón en el ojo, pues es bien sabido que no pasa por un buen momento emocional tras su separación de Belinda con quien tenía planes de boda.

El artista tenía un derrame en el ojo y explicó que había sido generado porque el cigarro le da náuseas, pero tiene un problema, pues no sabe vomitar.

Indicó que al hacer esfuerzo por el vómito se le revientan las venitas de los ojos, por ello el derrame.

“He visto que están muy preocupados por el tema de mi ojito. Muchas gracias por preocuparse por mí. Les cuento un poquito, lo que pasa es que cuando huelo el cigarro me dan ganas de vomitar y yo no sé vomitar, llevo muy mal el vómito. Entonces estoy en ese proceso y como no se vomitar hago mucho esfuerzo facial entonces como que se me revientan los vasitos de la cara y los ojos”.