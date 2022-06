Jhonny Caz recuerda el momento en que Eduin Caz lo ayudó a “salir del clóset”

El pasado fin de semana se realizó la Marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México y uno de los invitados especiales fue el cantante Jhonny Caz, quien aprovechó su presencia ante los medios para aclarar los rumores de distanciamiento con su hermano, Eduin Caz, y recordó el momento en el que le ayudó a “salir del clóset”.

Grupo Firme se ha colocado como una de las agrupaciones con mayor éxito en el regional mexicano, sin embargo, recientemente surgieron rumores sobre una separación y el distanciamiento que existiría entre su vocalista, Eduin Caz, y su hermano, Jhonny, quien decidió poner fin a dicha información.

“No, no y no. Yo no me veo en un escenario sin mis hermanos”, dijo al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la banda llegue a su fin o que debuten como solistas, añadió que mantiene una buena relación con su hermano quien lo ha apoyado en su carrera y en su vida personal.

Jhonny Caz niega distanciamiento con su hermano. Foto: Instagram @jhonny_caz

Apoyo entre Eduin y Jhonny Caz

Jhonny Caz acudió al Pride 2022 como uno de los invitados especiales debido a que fue coronado como “rey gay”, aunque llamó la atención la ausencia de su hermano, Eduin Caz, en el escenario para apoyarlo.

El cantante aclaró que existe una gran unión entre ellos y que siempre lo ha apoyado en su carrera y con su pareja, tomando desde siempre el tema “con una naturalidad completamente” apoyando a ambos.

“Te puedo decir que mi hermano es uno de los aliados más grandes de esta comunicad, lo toma con una naturalidad completamente, y no ahorita, desde siempre (…) Grupo Firme ha procurado llevar un mensaje de amor, de respeto, de inclusión y, obviamente, lo que queremos es generar bienestar”, dijo.

Recordó el momento en que Eduin Caz le “ayudó a salir del clóset”, pues fue él quien le preguntó directamente y al saberlo no dudó en externar su apoyo: “Me apoya y me impulsa en mi carrera como artista”.

