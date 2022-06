El romance entre Emma Coronel y "El Chapo" será plasmado en una nueva serie de ESTA plataforma

En México y en otros países de Latinoamérica, las narcoseries han tomado peculiar importancia, pues se sabe que en nuestro país la narcocultura está inmersa en diversos aspectos de la vida cotidiana, entre ellos el entretenimiento y la música.

Es bajo este panorama que se sabe que las narcoseries no han dejado de estar a la moda, por lo que ahora ha salido a la luz que habrá una nueva serie que narrará cómo surgió la relación amorosa entre Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo Guzmán”, y su esposa Ema Coronel.

Se trata de The First Lady of Sinaloa, una producción que seguirá de cerca el romance entre estas dos personalidades de gran relevancia en México, específicamente dentro del mundo de los carteles y las drogas.

Esta producción será desarrollada por la plataforma de streaming Paramount Plus y formará parte del catálogo de 150 proyectos que la empresa piensa terminar de producir antes de 2025, mismos con los que planea fortalecer su permanencia en mercados de América Latina y Europa.

Emma Coronel es la esposa de "El Chapo". Foto: Especial

Lo que veremos en The First Lady of Sinaloa

The First Lady of Sinaloa abordará una historia en la que será plasmado el contexto donde surgió el amor entre estos dos personajes del narcotráfico, además de que abordará temas de drogas, sexo y peligro, esto de acuerdo con declaraciones hechas por la productora Frida Torresblanco, quien además ha participado en proyectos como El laberinto del fauno y El asesinato de Richard Nixon.

“La fascinante y volátil vida de la famosa reina de belleza y novia del antiguo capo mexicano de la droga, el “Chapo”, Emma Coronel, una inocente granjera que se convirtió en un feroz icono hasta convertirse en la más formidable esposa del crimen”, reveló Paramount.

Aún se desconocen los detalles que refieren a quién será el elenco de esta producción o cuándo será su fecha de estreno, sin embargo, la compañía reveló que el mercado para el cual está dirigido es pensado quizá para mayores de edad y está enfocado principalmente en el público latinoamericano.

Se sabe que esta serie será producida en colaboración por la Casa VIS, propiedad de Paramount y Braven Films, la serie será dirigida por John Leguizamo, quien además estará en el papel del Chapo Guzmán, y se sabe que el rodaje de The First Lady of Sinaloa aún no inicia.

