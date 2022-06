Claudia Álvarez presume abdomen de infarto al poco tiempo de dar tener a sus mellizos

Hace tan sólo cinco meses la actriz Claudia Álvarez, pero ahora la guapa actriz volvió a sorprender a todos al mostrar que recuperó su escultural figura y su abdomen plano en poco tiempo. Ahora habló de cómo lo hizo por si sus seguidoras quieren seguir su ejemplo.

Recientemente detalló que fue con una nutrióloga, quien la asesoró para seguir la dieta Zélé, la cual consiste bajar considerablemente los carbohidratos, pero elevar el consumo de proteína. Sin duda alguna luce espectacular y posiblemente consiga un físico mejor con el paso de los meses.

Tiene una figura envidiable. Foto: Especial.

Claudia, quien tiene 40 años, también aseguró que tiene un entrenador personal, quien a los pocos días de haber tenido a sus pequeños le puso entrenamientos adecuados para bajar de peso. Sin embargo, ha sido cuestionada, pues algunos consideran que no se cuidó lo suficiente y empezó a hacer ejercicio demasiado pronto y eso era un "mal ejemplo" para las madres primerizas. Ella ha reiterado que siempre lo ha hecho con ayuda de profesionales.

Más que feliz con sus bebés

Sus bebés se llaman Clío y Billy, a quienes gestó a través de fecundación in vitro a lado de su esposo Billy Rovzar. Ya con la experiencia de ser madre de Kira, Claudia expresó su gusto por tener en sus brazos a los nuevos integrantes de la familia Rovzar Álvarez.

Claudia Álvarez ha mencionado que su primogénita ya sentía celos de los mellizos, pero aseguró que ha hecho todo lo posible para que la pequeña se adapte rápidamente a este cambio. “Y así, poco a poco le voy pidiendo que me ayude con actividades con los bebés. Después de esto, me tardaré un ratote en pedirle que me ayude a bañarlos”, escribió en sus redes.

Está más que feliz con sus mellizos. Foto: Especial.

