Jungkook de BTS enamora al ARMY con adelanto de Left and Right junto a Charlie Puth

Jungkook de BTS ha sido un gran fan de Charlie Puth, incluso hizo un cover de "We don't talk anymore". Ahora, con al anuncio del descanso del grupo, el idol decidió emprender nuevos proyectos musicales en su carrera, el primero de ellos es una colaboración musical al lado del cantante.

Desde hace tiempo, Jungkook de BTS ha estado trabajando en su mixtape, pero la última vez dijo que iba a regrabar el material debido a que es muy perfeccionista. Sin embargo, dentro de sus primeros lanzamientos estará esta canción pop junto a uno de sus cantantes favoritos.

A través de las redes sociales de Charlie Puth, se reveló el primer adelanto de "Left and Rigth", la colaboración junto a Jungkook de BTS. El ARMY cuenta los días para poder escuchar la canción que saldrá este jueves a la medianoche.

Jungkook viste de rosa y enamora al ARMY con su incursión al pop

Jungkook viste una camisa rosada y una negra en otra de las escenas de lo que será el video oficial de "Left and Right", una balada pop cuya letra retrata los sentimientos de no poder dejar de pensar en alguien y cuyos recuerdos están en nuestra cabeza, de derecha a izquierda.

Jungkook y Charlie Puth aparecen en las escenas, bailando juntos y en solitario interpretando en coro de la canción mientras parecen divertirse en varias habitaciones y hasta en un auto en marcha. Las fans compartieron varios clips y fotos del adelanto, emocionadas por escuchar la voz del cantante.

Se espera que con este proyecto, Jungkook rompa algunos récords junto a Charlie Puth, ya que será su primera colaboración en solitario y se espera que continúe con sus promociones como solista, ya sea junto a otros artistas o con canciones propias.

