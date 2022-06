Ricky Martín: Así luce HOY su hijo Renn de 3 años, es idéntico al cantante

Ricky Martín ha dejado ver a sus fanáticos que formó una hermosa familia con Jwan Yosef, pues juntos están criando a sus cuatro hijos, quienes cada vez más se dejan ver en público. Esta vez el que sorprendió fue el menor, Renn, quien se robó la atención al lucir idéntico al cantante de "Livin' la Vida Loca", cuando éste era joven.

El cantante originario de San Juan, Puerto Rico, se convirtió en padre por primera vez en 2008, cuando llegaron a su vida los gemelos Matteo y Valentino, quienes fueron los primeros en causar sensación entre los fanáticos. Mucho tiempo después, en 2018, le dio la bienvenida a Lucía y tan sólo un año después se unió a la familia Martin-Yosef, el pequeño Renn, quien hoy tiene 3 años de edad.

Renn es idéntico a Ricky Martín

Aunque al principio, Ricky Martin mantenía a sus hijos lejos del ojo público, en los últimos años los ha presumido en redes sociales con orgullo. Asimismo, su esposo Jwan comparte algunas fotos de los pequeños, y fue así que hace unos días publicó en su cuenta de Instagram una postal junto a Renn, quien es idéntico al intérprete de "La mordidita".

Así luce Renn a los 3 años Foto: IG @jwanyosef

"How amazing to be a Baba ??#fathersday #BabyRenn" (Que asombroso es ser papá. Día del padre. Bebé Renn), escribió para acompañar las fotografías que subió para conmemorar la fecha que celebra a los progenitores. En la imagen Yosef carga al menor de la familia mientras que este luce con el cabello despeinado, largo y rubio, un estilo que hace recordar mucho en los inicios de la carrera de Ricky.

Las imágenes se hicieron virales inmediatamente, pues no sólo es una de las primeras fotos de Renn, sino que también porque se empezaron a desatar las comparaciones con su papá. El cantante y actor comenzó su carrera a muy temprana edad como modelo de varias marcas, sin embargo, su fama explotó cuando formó parte del grupo Menudo, por lo que el mundo entero ha sido testigo de su transformación de estrella infantil a ícono de la música latina.

"¡Oh, Dios mío, pequeño bebé Ricky! Adorable"; "Renn es Ricky en los 90"; "Igual a Ricky"; "Dios mío, es ver a Ricky"; "Una belleza y parecido a Ricky ¡¡¡¡un bombón!!!!"; "Mini Ricky" y "Es idéntico a Ricky", fueron algunos comentarios que se pueden leer en redes sociales, en donde también celebran la hermosa familia que ha formado el intérprete de "Vuelve".

Renn es comparado con Ricy Martín Foto: Especial

