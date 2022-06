Lourdes Munguía enloquece Instagram en vestido azul pegadito que destaca su belleza

Lourdes Munguía no para de cautivar a sus seguidores en Instagram, pues con cada una de sus publicaciones la actriz deja claro que la edad no es un impedimento para lucir su espectacular figura, por ejemplo, en su más reciente foto modeló un vestido azul muy pegado con el que destacó su belleza y enloqueció a sus seguidores, quienes dejaron cientos de comentarios halagadores y miles de "likes".

Al igual que su amiga y compañera Maribel Guardia, la actriz es una de la celebridades que a pesar de ser mayor de 60 años, aún se conserva con una figura atlética, esto debido a una buena alimentación e intensas rutinas de ejercicio, pues más allá de querer ser siempre joven, Munguía ha dicho que lo principal es estar saludable para tener una buena vida.

Lourdes Munguía mantiene su silueta curvilínea Foto: IG @lourdes.munguia

Lourdes Munguía se luce en vestido pegadito

Este lunes, la artista de 61 años compartió con sus más de 471 mil seguidores en Instagram una foto en la que presumió su belleza al lucir en un vestido azul "pegadito" y al mostrar su hermoso rostro, el cual tiene pocos signos de la edad. A pesar de que en la imagen no se puede ver su outfit completo, muestra que es la reina de los vestidos ajustados, puesto que la pieza tiene una especia de corset que se ciñe a su figura.

"Todo lo que has hecho con amor, desinterés y sinceridad regresa a ti con mayor proporción. No importa cómo te paguen los demás, la recompensa viene de arriba y no llena tu ego sino tu corazón", fue el inspirador mensaje con el que acompañó su foto, la cual está a punto de llegar a los 10 "me gusta" y que también ha conseguido cientos de comentarios halagadores, por parte de sus admiradores.

Munguía se luce en vestido ajustado Foto: IG @lourdes.munguia

Lourdes Munguía comenzó su carrera a finales de la década de los años 70 en la película "Amor a la mexicana", sin embargo, se lanzó a la fama con su papel en "Gabriel y Gabriela" de 1982, y después consiguió los protagónicos de "Muchachita" y "Pueblo chico, infierno grande". Desde ese momento se ha mantenido en el medio trabajando en producciones de cine, televisión y teatro.

Ahora, se ha convertido en una de las favoritas de los usuarios de Instagram, puesto que en la plataforma se luce con los mejores atuendos, que son perfecto para cualquier edad, ya que son diseños formales que pueden usarse para la oficina o un evento glamuroso en el que es necesario destacar.

