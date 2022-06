Alfredo Olivas y las 5 canciónes para dedicar si deseas conquisatar a alguien: VIDEOS

Aunque es reconocido por cantar corridos y canciones “alteradas”, la carrera de Alfredo Olivas también está compuesta por temas románticos, letras en las que le dice a una persona especial lo especial que es para él.

El originario de Ciudad Obregón, Sonora cuenta con varias reconocidas canciones que se han popularizado el gusto de sus fanáticos, aquí un conteo de las cinco piezas para dedicar a la persona de la que se está enamorado.

Forma parte del disco “El patroncito” que lanzó Alfredo Olivas en 2010, es de la autoría de Geovani Cabrera Inzunza y es una de las canciones románticas más conocidas de Olivas.

“Sabes cómo me enloquecen tus labios

Sabes lo que me provoca tu piel

Besarte para mi es mi sueño dorado

Llevarte donde la luna se hace miel

Bajarte todo lo que brilla en el cielo

Y en un lucero entregarte mi amor

Decirte todo lo mucho que te quiero

Pero tengo miedo me digas que no...”