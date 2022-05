¡Alfredo Olivas anuncia su retiro! así se desahogó frente a miles de fans: VIDEO

Lo que nunca se imaginaron los fanáticos de Alfredo Olivas es escuchar las palabras del cantante que intentó desahogarse y terminó dando una declaración muy triste para todos los que disfrutan su música y han estado con él desde que empezó su carrera.

El cantante Alfredo Olivas sorprendió a su público cuando les confesó que estaba pensando en decirle adiós al escenario, antes gritos de euforia el intérprete de regional mexicano terminó confesando sus sentimientos.

Fue en el Palenque de Michoacán en el que Alfredo Olivas se sinceró y para que supieran que estaba diciendo la verdad, argumentó no estar pasado de copas, cabe señalar que en el video que ya circula en redes sociales se aprecia como los asistentes gritan que “no”.

“Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, son cosas que me afloran en el pecho y por eso es que me quiero retirar a la chingada, ya no quiero cantar, hasta que Dios me de licencia y se los digo aquí muchachos, se lo digo a todo el mundo”, declaró el cantante originario de Ciudad Obregón, Sonora.

Los comentarios en la grabación publicada en TikTok dan a conocer varias probables razones, algunos de las personas dicen que ya ha recibido varias amenazas por equipos delictivos, cabe recordar que su hermano, sobrino y cuñada fueron asesinados en Zapopan, Jalisco en 2021 por presuntamente tener lazos con el crimen organizado.

Mientras que otros describen que le ha ido tan bien que tiene el derecho a decir adiós, tomar unas largas vacaciones y regresar cuando tenga ganas de hacer nueva música.

Alfredo Olivas es conocido por corridos alterados, pero también por algunas canciones románicas, entre las más populares están “El paciente”, “Tus lágrimas”, “En definitiva”, “El día de los muertos”, “Con la novedad”, “El inicio del final” y “El malo de Culiacán”, por mencionar algunas.